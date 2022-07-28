啟思突破框架 以小方案研習　培養學生自主學習和探究精神

一貫着重啟發孩子創意的啟思幼稚園幼兒園（下稱啟思），深明幼兒教育是啟蒙學習與開展群體生活的重要階段，特別在疫情期間試行三天可完成的「小方案研習（Mini Project）」項目，讓學生即使在疫情不能回校進行面授學習，仍可於居家「遙距上課」，透過踴躍發問、積極表達意見及互動討論，達致主動學習及共同協作等目標，帶動學生學會如何在日常生活中探索及吸收新知識。



為提升學習興趣，啟思很早已經透過每學年進行的「方案研習」活動，鼓勵他們自主學習。在這疫情反覆的兩年下，幼稚園為配合抗疫措施，不時須暫停面授課堂，改為從網上平台授課。有見及此，啟思試行全新的活動學習模式—「小方案研習」，將孩子感興趣的學習主題與互動討論模式結合，令他們即使在家接受網上授課，既可學到知識，也感受到學習的趣味與吸引力。

▲ 透過『紙』mini project，讓K3小朋友對摺紙產生興趣，摺出各具特色的紙製品。

網授新體驗 發掘學習趣味



身兼啟思教務主管與杏花及匯景分校馮慧敏校長表示，受疫情影響，學生多留在家中學習，對於需要通過上學學習適應群體生活的幼兒來說，難免造成很大的影響。「應用Zoom進行網上授課對孩子是一個新體驗。數碼科技跟隨疫情滲進學習生活，料將成為另一種新常態。故啟思的教學團隊決定為網課引入全新的活動教學方案，給予幼兒探索各種知識的機會，從中發掘世界具有更多可能

性。」



有別於過往的「方案研習」活動一般需要進行兩至三個星期，馮慧敏校長稱，需時三天的「小方案研習」在設計上更見靈活和具彈性，卻同樣貫徹啟思「愉快學習」的教學理念。「研習主題一般圍繞學生的日常生活，如深受孩子喜愛的動物和食物等，全面提升他們的學習樂趣和自主性；而不是全程由老師帶領追趕進度，使學習層面更見廣闊，也有助培養學生掌握溝通、協作、解難等軟技

能。」

▲ 小朋友在開展「小方案研習」的過程中，分工合作製作花朵主題書本。

課題來自生活 積極搜集資料



「舉一個例子，在有關動物課題的設計活動，我們發現幼兒各有不同的想法，例如有些同學會選擇曾在動物園看過的熊貓作研習對象，在互聯網上找回來的資料十分全面；也有些同學興奮十足地抱來家中小猫在網課中『出鏡』，分享從日常觀察所得的寵物習性和飼養心得。」馮慧敏校長喜見學生在整個學習過程中表現投入，指他們除積極蒐集資料外，也會應用電子器材進行匯報，在踴躍發問和互動討論下，令學習氛氛更為熾熱。



在學習重點方面，身兼啟思校務主管與愛琴及屯門分校歐鳳珊校長闡釋，「小方案研習」主要由引發動機、建構發展，以及成果分享和總結這三大部分組成。在開展項目的第一天，首先根據幼兒生活經驗和已有知識，由師生共同制定研習方向；繼而藉老師進行開放式提問，擴闊幼兒思維和想像空間，讓幼兒在富趣味的題目上，透過觀察、思考、估計、推測、紀錄、驗證和歸納，聯同老師一

同研究和經歷尋找知識的技巧。



「來到最後一天，學生將以多元化的展示方式，如口語、肢體動作、藝術創作、作品展示及表演等，分享學習成果。」歐鳳珊校長補充，透過小方案有助激發幼兒自主積極學習，鼓勵多動腦筋並發揮創意去表達自己學習的成果。新常態下，啟思繼續尋求多元化的學習方法，培養正向心態，加強抗逆力，為幼兒迎接長大後會面對的困難及挑戰作好充足的準備。

▲ 小朋友在「小方案研習」活動中分享有關水的小實驗，亦有在家工作的家長一同參與，增進親子關係。

師生同受益 增親子關係



為保障幼兒的眼睛健康，避免長時間看電腦螢幕，網課時間一般較短。歐鳳珊校長指將每班同學分為八至十人一組上課，老師更易於照顧和跟進，「經過實踐小方案研習後，我們看到學生的學習興趣明顯提高，回校上課時，亦較易適應實體學習；家長亦對新的教學模式推崇備至，認為能配合新常態下的學習需要，也有助增進親子關係，因為幼兒所作的課堂準備，很多時都需要家長協助。來自家長的讚許、學生的進步，是我們不斷求進的動力。」



在學生與家長以外，馮慧敏校長強調，藉「小方案研習」的推展，師生關係更見融洽之餘，老師在互動討論中亦可加深了解學生的個性和長處，對培育學生成長有很大幫助。「對孩子來說，朋輩和社交非常重要，幼兒階段正是啟蒙時期。藉此新穎學習模式，配合互動教學，可讓幼兒在疫情中有更多機會與同齡人接觸，建立群體生活的概念。」



啟思幼稚園幼兒園由2022年8月1日起接受2023-2024年度新生入學申請，詳情請瀏覽：www.creative.edu.hk



（特約）