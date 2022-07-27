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【房屋供應】陳國基：加快提供適切居所及地區配套　9月底向李家超提交具體建議

政治 15:43 2022/07/27

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政務司司長陳國基表示，9月底向特首李家超提交具體建議，推動土地和房屋供應。（資料圖片）

政務司司長陳國基表示，當局務必會加快為有需要的市民提供適切的居所和相關地區配套，由財政司司長和副司長負責的相關工作組，正在全方位推動土地和房屋供應，加強統籌協調、精簡程序，以進一步提速、提效、提量，造地建屋，促進多元化發展，並會於9月底向特首李家超提交如何提升公營房屋整體供應的具體建議。

新民黨立法會議員容海恩及選委界議員鄧飛的聯合辦事處今開幕，陳國基出席開幕儀式致辭。他表示，新一屆政府上任不足一個月，主要官員已馬不停蹄與議員溝通交流，又提及特區完善選舉制度後，令「愛國者治港」原則能全面貫徹，為行政立法機關的良性互動打下基礎。 

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責任編輯：陳葆琳

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