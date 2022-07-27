【香港故事】《香港志》首冊英文版出版　李家超：助向全球推廣香港成功故事

▲ 《香港志》首冊英文版出版典禮今在禮賓府舉行。（林宇翔攝)

《香港志》首冊英文版今日出版，特首李家超表示，英文版《香港志》有助向國際推廣香港成功故事。他又提到，要提升其他領域實力，包括將香港發展為中外文化藝術交流中心。

出版典禮今日在禮賓府舉行，除了李家超和多位主要官員，中央駐港機構代表、40多個國家駐港領事、以及10多個外國商會及國際機構代表亦有出席。

▲ 《香港志》首冊英文版出版典禮今在禮賓府舉行。（林宇翔攝)

李家超發表主題演講時，提及國家主席習近平七一講話內容，形容是充分肯定香港與世界市場緊密聯繫的利好條件和獨特優勢。李家超指出，這不單意味著香港須繼續增強傳統優勢，其他領域的實力也該得到提升，例如發展成為中外文化藝術交流中心。李家超形容，《香港志》首冊英文版在香港回歸25年之際出版，正好是講述香港成功故事的新能量。他又稱，香港故事其中重要的一章是與祖國聯繫、與國際聯通的故事，承諾特區政府將盡最大努力向全世界說好香港故事

外交部駐港公署特派員劉光源致辭時表示，從《香港志》可看到香港與祖國風雨同舟、血脈相連的緊密聯繫；可看到香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢和發展軌跡；可看到中央政府全面準確貫徹一國兩制方針的堅定決定。劉光源寄語各國在港人士，通過讀《香港志》，全面了解香港發展的歷史軌跡、「一國兩制」的歷史智慧和理論邏輯，看清誰才是香港前途命運的守護者，誰是香港繁榮穩定的破壞者。

▲ 陳智思（左），李家超（右）。（林宇翔攝)

香港地方志中心執行委員會主席陳智思表示，首冊英文版《總述 大事記》記載了香港7000年歷史變遷，包括源遠流長的民族事跡、地方傳統和風俗習慣。他認為，透過《香港志》中、英版本，大家可尋回昔日共有的集體記憶，重新發現香港的多元活力。

《香港志》全套共54冊，共分政治、經濟、文化等10個部類，預計2027年完成首輪編纂工作，整套英文版料於2032年出版。

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責任編輯：林曉君