  • 31°C
香港時間 : 2022727日 (週三) 20:39
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港故事】《香港志》首冊英文版出版　李家超：助向全球推廣香港成功故事

政治 19:49 2022/07/27

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

《香港志》首冊英文版出版典禮今在禮賓府舉行。（林宇翔攝)

《香港志》首冊英文版今日出版，特首李家超表示，英文版《香港志》有助向國際推廣香港成功故事。他又提到，要提升其他領域實力，包括將香港發展為中外文化藝術交流中心。

出版典禮今日在禮賓府舉行，除了李家超和多位主要官員，中央駐港機構代表、40多個國家駐港領事、以及10多個外國商會及國際機構代表亦有出席。

《香港志》首冊英文版出版典禮今在禮賓府舉行。（林宇翔攝)

李家超發表主題演講時，提及國家主席習近平七一講話內容，形容是充分肯定香港與世界市場緊密聯繫的利好條件和獨特優勢。李家超指出，這不單意味著香港須繼續增強傳統優勢，其他領域的實力也該得到提升，例如發展成為中外文化藝術交流中心。李家超形容，《香港志》首冊英文版在香港回歸25年之際出版，正好是講述香港成功故事的新能量。他又稱，香港故事其中重要的一章是與祖國聯繫、與國際聯通的故事，承諾特區政府將盡最大努力向全世界說好香港故事

外交部駐港公署特派員劉光源致辭時表示，從《香港志》可看到香港與祖國風雨同舟、血脈相連的緊密聯繫；可看到香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢和發展軌跡；可看到中央政府全面準確貫徹一國兩制方針的堅定決定。劉光源寄語各國在港人士，通過讀《香港志》，全面了解香港發展的歷史軌跡、「一國兩制」的歷史智慧和理論邏輯，看清誰才是香港前途命運的守護者，誰是香港繁榮穩定的破壞者。

陳智思（左），李家超（右）。（林宇翔攝)

香港地方志中心執行委員會主席陳智思表示，首冊英文版《總述 大事記》記載了香港7000年歷史變遷，包括源遠流長的民族事跡、地方傳統和風俗習慣。他認為，透過《香港志》中、英版本，大家可尋回昔日共有的集體記憶，重新發現香港的多元活力。

《香港志》全套共54冊，共分政治、經濟、文化等10個部類，預計2027年完成首輪編纂工作，整套英文版料於2032年出版。 

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君

相關文章

「哥哥」張國榮自殺編入《香港志》　梅艷芳病逝無收錄原因為何？【附電子書連結】
22:36 2020/12/28
「哥哥」張國榮自殺編入《香港志》　梅艷芳病逝無收錄原因為何？【附電子書連結】
【愛國教育】楊潤雄指明起向全港中學送贈《香港志》一書　以培養愛國愛港情懷
21:15 2021/09/29
【愛國教育】楊潤雄指明起向全港中學送贈《香港志》一書　以培養愛國愛港情懷
【香港書獎】《香港志》首冊獲「香港書獎」　收錄上古至近年逾6千條大事
18:44 2021/12/22
【香港書獎】《香港志》首冊獲「香港書獎」　收錄上古至近年逾6千條大事
【香港志】地方志中心《香港參與國家改革開放志》獲「好書特別獎」
21:08 2022/02/04
【香港志】地方志中心《香港參與國家改革開放志》獲「好書特別獎」

你可能感興趣

「哥哥」張國榮自殺編入《香港志》　梅艷芳病逝無收錄原因為何？【附電子書連結】
22:36 2020/12/28
「哥哥」張國榮自殺編入《香港志》　梅艷芳病逝無收錄原因為何？【附電子書連結】
【愛國教育】楊潤雄指明起向全港中學送贈《香港志》一書　以培養愛國愛港情懷
21:15 2021/09/29
【愛國教育】楊潤雄指明起向全港中學送贈《香港志》一書　以培養愛國愛港情懷
【香港書獎】《香港志》首冊獲「香港書獎」　收錄上古至近年逾6千條大事
18:44 2021/12/22
【香港書獎】《香港志》首冊獲「香港書獎」　收錄上古至近年逾6千條大事
李家超 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【不孝女】父遺體留殮房達10年4女無人願意領回　醫院起訴遺棄屍體罪
11:49 2022/07/26
【不孝女】父遺體留殮房達10年4女無人願意領回　醫院起訴遺棄屍體罪
【有人墮樓】 堅尼地城兩人墮樓當場死亡　壓中車上有學童的保姆車
17:42 2022/07/26
【有人墮樓】 堅尼地城兩人墮樓當場死亡　壓中車上有學童的保姆車
【安心完約】黃心穎自揭正式離開TVB回復自由身　首公開確認泥錳男友地位
今日 10:56
【安心完約】黃心穎自揭正式離開TVB回復自由身　首公開確認泥錳男友地位