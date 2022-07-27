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【男性健康】多坐不動及褲檔溫度影響質量　醫生拆解影響精子健康3大因素

健康 17:32 2022/07/27

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精子數量受男性更年期影響變少，醫生分享影響精液品質3大因素。

男士們的幸福話題離不開下半身健康，精子的質量更尤為重要，精子數量是否有限？精子數量是否會隨年齡增加而減少？如何才能提高精子的質量？

最新影片：

精液只夠4000發？

台灣泌尿科醫師顧芳瑜在Facebook專頁發文表示，精液組成包括5%精子及95%精漿,每毫升精液含有大於1,500萬隻精子，而精漿成分包括水及少量養分，例如醣類、鈣及蛋白質等。至於精液份量多少。顧醫師指出，男性實際上每日都會透過性行為、自慰或遺精等方式製造精液、排出體外，排精過量時，也只會感到疲勞無力，並不存在「精盡人亡」。

不過，男性精子數量、活動力與品質，確實會因男生更年期的荷爾蒙降低而變少變差。至於有常喝酒、吸煙習慣的男士，更容易導致不舉、精子畸形。

3大關鍵保精子健康

顧醫師提出3項影響精子健康的關鍵因素。男士們日常多加留意，便無需過分擔心：

  • 控制褲檔溫度

精子怕熱，褲襠封閉易使睪丸溫度過高，而只能射出死去精子或僅有分泌物。因此褲檔溫度應低於體溫1～2度，建議可穿寬鬆的褲子保持褲襠通風，還要多走動，避免久坐。

  • 規律作息、戒煙戒酒

足夠睡眠能讓男性荷爾蒙正常代謝合成，而香煙裡的尼古丁易令血管收縮，使陰莖勃起困難之餘，更增加精子畸形率。

  • 堅持健身、保持飲食均衡

男性荷爾蒙下降，可透過健身維持肌肉量，加以均衡飲食，適度補充鋅元素，得到有效緩解。

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責任編輯：羅嘉欣

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