【第五波疫情】新增4,508宗確診個案　再多10名患者不治【不斷更新】

▲ 政府交代最新疫情。（林宇翔攝）

本港新冠疫情持續，確診個案維持每日數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏今日（27日）下午出席疫情記者會。

今日新增4,508宗確診個案，包括4,288宗本地個案及220宗輸入個案，另錄10宗離世個案。

【17:00】

張竹君指，留意到近日不少死亡個案未打3針，特別是老人家。而在9,000多宗死亡個案中，僅少於1%有打3針。她呼籲老人如情況許可，應盡快打第3針。

【16:58】

張竹君指，或有個別人士做檢測陽性沒有上報，她稱希望他們上報。她指出，如確診者上報會收隔離令，家人亦會收到檢疫令，不能上班上學。提交資料給醫管局可盡早接受治療，對自己、家人都有好處。她呼籲市民如上網呈報有困難，可打1836119尋求協助。

【16:55】

張竹君指，就有校巴爆發，只要有社交就有可能出現這個情況，Omicron傳染性高，每日快測可看是否有傳播，可阻止類似事件再發生。她指當局對校巴有指引，爆發情況不嚴重。

【16:47】

關慧敏指，醫管局共處方逾21,000劑莫納皮拉韋和逾17,000劑帕克斯洛維德。她續指，醫管局正考慮降低年紀以令更多病人可獲處方藥物。

【16:45】變種病毒個案上升

變種病毒方面，現時有3.1%個案屬BA.2.12.1，有1.9%個案屬BA.4/5。

【16:43】6間學校個別班別需要停課

今日學校呈報482宗個案，來自371間學校，涉及395名學生，有6間學校個別班別需要停課。另有校巴出現爆發。詳情即看：【下一頁】

【16:40】新增4間院舍爆疫

新增4間院舍爆疫，涉3間安老院舍及1間殘疾人院舍。詳情即看：【下一頁】

【16:39】

長者徵狀輕微，但可以惡化得很快，只要是情況許可，當局會處方抗病毒藥物，在家中隔離的患者可致電1836115支援熱線查詢。

【16:37】葵涌醫院續護病房現爆發

葵涌醫院續護病房1名員工確診，檢查後發現再有2病人及1員工確診，同房4名病人被列為密切接觸者。

【16:30】新增10宗離世個案

本港今日新增10宗離世個案，分別涉7男2女，年齡介乎74至97歲，非院舍院友。另有一名76歲女病人在7月20日離世，法醫其後發現其對新冠病毒呈陽性。死亡個案詳情如下：

97歲男病人，有血壓高，曾中風、腦退化、他因心臟衰竭及肺水腫病徵入院，及後發現陽性，其後情況惡化於昨日離世

89歲女病人，已打1針，為乳癌康復人士，有糖尿病、血壓高，有心臟病須在家聞氧氣，因不舒服入急症室，其後確診，被處方口服抗病毒藥，因併發器官衰竭昨日離世

86歲男病人，與家人同住，已打2針，有血壓高、前列腺癌，曾腦出血及腦退化，在快測陽性後到診所求醫，之後因氣喘再往急症室求醫，發現其肺片花，須呼吸機助其接受治療，其後情況惡化於昨日離世

86歲男病人，有腎病、糖尿病、血壓高，因上呼吸道感染到急症室求診，之後因心臟功能衰竭於昨日離世

85歲男病人，無打針，有3高，他7月20日在街上暈倒，清醒送院時有上呼吸病徵，其後入院檢測陽性，因肺部惡化於昨日離世

84歲男病人，不能自理，有心臟衰竭，曾中風，因發燒氣喘到急症室求診，因併發器官衰竭昨日離世

84歲男病人，有3高，曾中風，在老人院因發燒到急症室求診，之後肺部惡化，情況需更多氧氣昨日離世

83歲男病人，曾通波仔，有慢性腎病，到急症室前曾嘔、氣喘，到急症室時心臟已停頓，急救無效死亡

74歲女病人，已打2針，曾中風、血壓高、有腦退化，因發燒、痾嘔、氣喘入急症室，因併發細菌性肺炎情況惡化須高度氧氣，家人希望以舒緩性治療於昨日離世

76歲女病人，於7月20日離世，無打針，無長期病，有青光眼，她7月20日在家不省人事，之前無病徵，救護車送院時已無心跳，其後驗屍發現對新冠病毒呈陽性

醫管局指出，再多4人危殆，7人情況嚴重，另外10宗死亡個案，包括4人來自院舍。

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記者：TOPick 港聞組