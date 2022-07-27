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【學校爆疫】學校呈報482宗個案　兩間學校現校巴傳播

社會 16:43 2022/07/27

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（資料圖片）

本港新冠疫情持續，今（27日）新增4,508宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君出席疫情記者會時表示，學校錄宗482確診個案，分別來自371間學校，涉及395名學生和87名教職員，過去7日有285間學校有兩宗以上的確診個案，當局建議6間學校個別班級停課一周，另外有2間學校有校巴傳播，涉及：

  • 路德會沙崙堂幼稚園（慈愛分校）上N5班，19名學生有2人確診
  • 聖公會阮鄭夢芹銀禧小學5B班，22名學生有3人確診
  • 觀塘浸信會彩明幼稚園K3B班，11學生有2人確診
  • 寶血幼稚園高班勇班，31名學生有3人確診
  • 天水圍循道衛理中學4D班，41學生有5人確診
  • 基督教香港信義會禾輋信義學校2愛班，30學生有3人確診
  • 香港耀能協會羅怡基紀念學校校巴，有1名學生及1名職員確診，乘搭校巴的人士要暫時停課1周
  • 崇真小學暨幼稚園19號小巴，9名學生及2名工作人員中，累計有2名學生、1名工作人員及1名保姆確診，乘搭校巴的人士要暫時停課1周

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記者：黃小冰

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