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【口服藥】醫管局研放寬處方口服藥臨床指引　或考慮降低服藥年齡

社會 16:49 2022/07/27

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本港疫情反彈。（林宇翔攝）

本港疫情反彈，連續多日增逾4000宗個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏今日（27日）出席政府疫情記者會。張竹君指出新增4508宗個案，包括4288宗本地個案，220宗輸入個案。院舍方面有4間，3間安老院舍及一間殘疾人院舍。另外，醫管局研放寬處方口服藥臨床指引，或考慮降低服藥年齡。

  • 匯豐安老院環翠有限公司一名院友，一名工作人員確診，因此有2位工作人員、1名院友需要檢疫。
  • 聚福安老院有限公司有一名院友，一名員工，有一些人需要檢疫。
  • 騰達護老中心有3個院友，1位員工確診，所有1樓30名院友需要檢疫。
  • 明愛健康居1位院友確診，1名需要檢疫。

醫管局指出，再多4人危殆，7 人情況嚴重，另外10宗死亡個案，包括4人來自院舍，1名76歲女病人送急症室後離世，之後呈陽。10宗死亡個案，包括97歲伯伯，有血壓高、曾中風有腦退化，昨日離世。89歲婆婆已一針，曾有乳癌已康復，曾處理口服藥，併發器官衰竭，昨日離世。

關慧敏指，現時正在與專家討論，有兩個方向，一是放寬使用藥物年紀，或者包含更多高危病人，有最新情況會公布。

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記者：袁澍

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