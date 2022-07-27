【香港國際電影節】古天樂《明日戰記》成開幕片　梁朝偉《風再起時》上映有期

▲ 古天樂劉青雲主演科幻大片《明日戰記》選作開幕電影。

第46屆香港國際電影節將於8月15至31日以實體與網上混合模式舉行，今日舉行記者會公布多齣首映片目，而港片的過去與展望成為今年焦點，除有古天樂《明日戰記》、梁朝偉《風再起時》選作開幕電影，亦會多角度回顧歷年港產片的不同成就。

香港國際電影節舉行記者會，公布古天樂、劉青雲、姜皓文主演的《明日戰記》，以及梁朝偉、郭富城主演的《風再起時》同時成為開幕電影，另外3齣全新港片亦會在電影節首映，包括許業生、陳果與馮志強執導的《失衡空間》、何爵天執導《正義迴廊》及張婉婷執導紀錄片《給19歲的我》。

▲ 《風再起時》去年原是開幕電影，今年終可再上映。

《無間道》20周年紀念

今年為慶祝香港回歸25周年，電影節特設《光影浪潮 香港電影新動力》巡迴影展，選映10部在題材、風格和美學都別具特色的經典港片，包括《少林足球》（2001）、《桃姐（2011）、《《PTU》（2003）、《旺角黑夜》（2004）《一代宗師》（2013）等。

▲ 《無間道》20周年以全新修復版上映。

而梁朝偉劉德華主演的《無間道》被譽港產犯罪巔峰作，適逢《無間道》面世20周年，今屆亦將選映三部曲修復版，加上中港台三部經典，包括許鞍華《投奔怒海》（1982）、婁燁《蘇州河》（2000）侯孝賢《千禧曼波》（2001），均以修複版再現大銀幕。

▲ 吳君如是今年焦點影人。

另外，今屆電影節的焦點影人，是以諧星形象深入人心的吳君如。演出超過140部的她，成為香港電影史上累積票房收入最高的女演員，同時兼任幕後製作人，展靈巧多變的面貌，今次就會播映吳君如多齣代表作，包括《洪興十三妹》、《四面夏娃》、《愛君如夢》等。

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