【明星修身】高海寧自揭易肥水腫體質　高Ling飲食+運動塑造22吋纖腰

▲ 好弗呀！

高海寧（高Ling）早年因火辣身材引關注，不過近年她決心「封胸」，望觀眾將焦點放其工作上，見到她努力工作的一面。

不過高Ling都相當「識做」，不時在網上派福利，日前她在社交平台上載在沙灘的照片，見她以吊帶Bra Top配以長袖上衣上陣，露出小蠻腰加亮眼事業線，在沙灘上大擺甫士，認真吸睛十足！

一班網民都大讚高Ling身材弗爆，目測小蠻腰只得22吋，真的令人羨慕不已。

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自言易肥體質

不過，其實高Ling曾透露自己是水腫易肥體質，由於她太熱愛美食，所以不願節食的她便選擇做運動Keep Fit。她最重時曾達135磅，在找到合適的減肥方法後，努力大減25磅，現時保持了索爆身形！

她亦會到健身室做重量訓練，及各種針對性的鍛鍊，增強肌肉令線條結實。

而且，高Ling在飲食上仍會稍有節制，她主張飲食均衡，餐單以高蛋白質的食物為主，如雞胸肉、三文魚等，再配蔬菜及澱粉質，令身體的新陳代謝不受影響。而運動前，她也會吃飯補充體力。

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14天碳循環減肥法+運動

她還試過14天碳循環減肥法，配合運動一起修身，即是於一週內夾集高碳和低碳飲食的日子，並將高碳與低碳的日子隔日進行。例如，在一星期內包含3個高碳飲食日，3個低碳飲食日和1個休息日。

而高Ling 為了加大效果，更加入無碳日，一整天不攝取碳水化合物。其中一餐，便是自煮無油版蝦仁炒蛋、水煮菠菜加天然辣椒片調味，作為晚餐。

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至於在另一日無碳日，她就在午餐吃2顆烚蛋配袪濕茶無糖無卡；晚上繼續吃無油版蝦仁炒蛋。

高Ling也非天天進行戶外運動，有時會在留在室內改為以下訓練，塑造蜜桃臀，整組動作重複3次。

另外，她還用古法排毒及刮痧去水腫，她會在睡前躺於床上靠牆抬高雙腿，令身體線條更纖瘦，所以要保持苗條身形，背後真的要花不少功夫！