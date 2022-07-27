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【4區污水陽性】涉何文田君頤峰及將軍澳安寧花園等　當局派逾31萬快測包

社會 16:35 2022/07/27

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熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

(資料圖片)

政府今日（27日）表示，西貢、深水埗、油尖旺、中西污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約31萬5千個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。
 
快速測試
 
西貢區 — 安寧花園、彩明苑、都會駅、富麗花園、慧安園、叠翠軒及都會豪庭

深水埗區 — 蘇屋邨、石硤尾邨及壽菊路、玉蘭路和丹桂路附近一帶住宅（見附件）

油尖旺區 — 君頤峰及帝庭園

中西區 — 均益大廈2期、光前大廈、屈地大廈、得富大樓、恒隆銀行西區分行大廈、永華大廈、生昌大廈、維港峰、豐業大廈、金陵大廈、龍豐閣及泓都

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

維港峰 深水埗 叠翠軒 西貢 將軍澳 恒隆

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