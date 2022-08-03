【緣路山旮旯】張紋嘉曾介意外界評論　梁雍婷直接跟伴侶表達內心情緒【有片】

你心目中的拍拖好去處在哪？另一半會因為何事而一秒激嬲你？

TOPick邀得本地愛情電影《緣路山旮旯》演員張紋嘉（Crystal）和梁雍婷（Rachel）一起挑戰「山旮旯常識問答比賽」，並跟大家分享她們的戀事。

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拍拖勝地

談到拍拖好去處，Rachel指自己是一個比較宅的人，「假如我是跟另一半同居的話，反而可能是在家看戲煮飯都已經很開心，我會選擇留在家中。」

Crystal則自稱是一名City Girl，「會去中環那些地方拍一些街拍，但人愈大便會跟你一樣，喜歡在家多一點。」

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難忘經歷

Crystal曾有個一段很難忘的拍拖經歷，「以前很窮，會跟男友到了中環碼頭後，看見那隻船最快出發便到那裏去，結果那次我們去了榕樹灣。」身旁Rachel覺得：「很浪漫！」

Crystal認同並謂：「是啊！但其實不知道做甚麼，去那裏走一個圈吃少許食物，但已經很開心。」

Rachel指最難忘是港島電車遊，「當時跟我中學時的男朋友不知道為何漫無目的地上了一架電車，從西環總站坐到鰂魚涌，然後坐回折返，兩小口吃着零食及一起聊天，很青春。」

理想拍拖生活

Crystal近日想跟男友一起踩單車，「因為我們住在北區，沒有探索過大埔、白石角等近海的地方。最近我們想去坪洲，那邊有很多小店，所以想改天與他一起去拍照。」

Rachel分享心目中最理想的拍拖生活，「因為我吃素，但男朋友是吃肉的，他陪她去吃素食自助餐就是最開心的。」Crystal說：「那已經很浪漫！」

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一秒被激嬲

很多男生都會一秒激嬲女朋友，Crystal的男友Ronald也不例外，她笑言：「有很多，他主要是因為我不小心而生氣。他很直接所以好像很生氣，但其實他並非真的很生氣，每天都會有這些事情發生，很搞笑。」

她續指：「想深一層，其實他是因為緊張你的事情，不想你這麼大意才會這麼生氣。」

Rachel跟男友拍拖四年，二人從沒試過吵架，「他是我的中學同學，於長大後在一起。可能大家都很了解大家的性格，在生活上達成共識。他會因為我說的一句話，自此沒有再放下碗碟並立即清洗，很難令人生氣。」Crystal稱讚：「你男朋友真的很好！」

Rachel認為：「我們相處上會很直接表達內心情緒，不會扮嬲去等對方感覺得到。」Crystal謂：「需要從對方角度去想，不容易但需要去做。你覺得是為他好，但你調轉去想，在他的角度可能他不是這樣想。」

Rachel覺得：「如果你對對方有期待，不要等待，等待只會令自己生氣。不如你主動一點去跟他說你想要甚麼，維繫關係最重要是坦白。」

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獲身邊人鼓勵

身邊人的支持對Rachel來說是一種心靈上的安慰，「可能你會知道自己工作辛苦過後，回家後那人會同意你所做的事，那種支持是溫暖的。有如一個隠形的擁抱，對我來說已經足夠。我的時間跟他的生活很不同，但他也很包容我。」

Crystal跟Ronald是同行，「他很了解我的工作時間，再加上我跟他一樣是演員，我們會互相幫助大家。」

外界評論

從事演藝事業，難免會被外界關注及評論，不過Rachel並不太在意他人的說話，「反而我是很容易給自己壓力，唯一會做的就是聽取別人給予我的意見。當我遇到一些不如意或不順利的時候，便會很直接跟另一半聊天表達我的感受，他不會評價且純粹去聽。」

Crystal則承認自己很易受人影響，「我需要轉換自己的思考方法，我曾經是一個很介意別人如何看自己的人，真的很介意！經常看有沒有人Like自己的相片、有多少個Followers......有時愈大的壓逼就會退後一步去想，其實我的價值不應該凌駕於別人告訴我我是甚麼。」

她漸漸地改變自己的想法，「我一般會透過不停增值自己，將這種能量轉成另一個方式，令我找回我自己舒服的位置和我自己的價值。從學習中找回自己的空間，學習時會不知道時間已過。」

▲ （陳詠琪 攝）

角色的說話

本地愛情電影《緣路山旮旯》由黃浩然執導、岑珈其主演，找來Crystal、Rachel、余香凝、陳漢娜和蘇麗珊一起走遍香港的「山旮旯」，

譜出多段愛情故事。

戲中的Crystal飾演花花一角，「她是一個很主動爭取的人，她很清楚自己需要甚麼並不會怕受傷害，她會失望但不會因為怕受傷害而不去爭取。最想帶給觀眾是我們需要努力去尋找自己想要的，爭取自己想要的那份勇氣。」

Rachel飾演的角色是Mena，「其特別之處就是她教懂了我們要成長，正正是Mena和阿厚之間沒有成長，堅持大家所有的觀念，所以這段關係便不Work。他和Jennifer為何會Work？是因為大家一齊成長。」

她又謂：「我的角色就是令觀眾明白到有時候就算這個人不適合你也不要緊，但她令你成長後都會遇到一個適合你的人，愛情就是這樣。」

髮型: Oscar Ngan@ii ALCHEMY hair（梁雍婷）

化裝: Deep Choi（梁雍婷）、Mini Lau（張紋嘉）

服裝: alice + olivia （梁雍婷）、Rococofashion（張紋嘉）

鞋: Charles & Keith（梁雍婷）

記者：梁樂欣

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