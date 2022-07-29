【醫者仁心】90後女中醫棄台灣半退休生活　回流香港開深夜醫館一人坐診

▲ 90後女中醫棄台灣半退休生活，回流香港開深夜醫館一人坐診。

香港出名工時長，打工仔若身體存有不適或隱患，在收工後想尋中醫調理，已沒有中醫仍然營業。因此，香港事業青年普遍存在亞健康問題；事業女性更多存在月經異常、難受孕等困擾。在此環境下，本移居台灣、展開半退休生活的90後女中醫張瑩，毅然決定回流香港，開設只有她一人坐診的「深夜•一個人•小醫館」，為一眾打工仔防病治病。

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居台後記掛病人而決心回港

張瑩醫師本到台灣經營民宿，展開半退休生活，整體生活節奏變慢，反而令她感到不習慣。因此她再繼續開酒吧、教瑜伽、甚至做香薰治療師等，消磨變慢的時間。不過，充實的活動卻都無法為她帶來像中醫工作一樣的滿足感。

張瑩醫師引述病人的話：「工作越來越忙碌。得閒死，唔得閒病。」的確，在台時期，她不斷被病人們詢問是否還會回港診症，而她自己也一直記掛著以前的病人。其中一位病人經醫師調理了兩三年，在醫師離港不久得到喜訊。但即使醫生與病人相隔兩地，這位病人在整個孕期中凡有遇到不適，及生產過程、產後調理，都有徵詢張瑩醫師意見。醫師感動表示：

這位病人對我十分信任。這份信任實在令我非常感動，也令我決定回來，用最理想的方式，做自己最想做的事，幫助最有需要的人。

自評深夜醫館：一個包容及療癒人們的小地方

張醫師回港後，開設了「寸心中醫」深夜醫館；也因是醫師一人坐診，因此也稱是「深夜•一個人•小醫館」。醫師經觀察發現，香港人因為種種原因，身體狀況比以前更差。加上生活壓力大、生活節奏急速，令人更難察覺及處理自己身體的需求。上班族平日下班後根本沒時間調理身體，更找不到一個仍未打烊的中醫館治病。所以她認為，香港需要更多像深夜醫館這樣的地方，讓更多香港人可以得到適切的治療：

我的醫館就是為了服務這群人，雖然他們晚下班，但醫師比他們更晚下班，令他們一定有機會調理身體。而且醫館只有我一個人，無論他們身體或心靈有什麼情況都可以放心分享，也有充分時間可以讓彼此商討出一個最合適的治療方案。

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年輕是一種優勢

提起中醫師，一些上年紀的市民仍認為「老中醫」才夠專業。張瑩醫師身為90後年輕中醫師，並不將此偏見放在心上。她認為，即使是老中醫，他們也曾經年輕過。而年輕的優勢是與病人較沒有距離感，溝通也相對有效，比較容易互相理解。如今新一代對中醫的接受程度頗高，更相信年輕醫師的專業：

我反而很高興病人覺得我年輕。對待病人用心，他們自會感受得到，這跟醫師的年紀完全無關。病人自會選擇適合自己的醫師。

普遍年輕人存「亞健康」問題

張醫師憶述，有一位病人多年來飲奶茶、吃油膩食物或打邊爐後，就會肚瀉，但竟然認為自己這樣是沒有問題的，更不知道這是脾胃虛弱的表現，不相信有方法可以治療。由此，醫師指出現今青年的生活習慣多為食不定時、常熬夜，工作壓力大，長期形成了「亞健康狀態」。症狀表現包括胃口差、容易胃脹噯氣、胃酸倒流、多夢易醒或難入睡、容易腹瀉或長期便秘等等。同時，手腳冰冷、易倦、脫髮、皮膚常起風疹、暗瘡等，也是常見的亞健康狀態。

不少人有以上症狀，都從西醫接受治療，卻難以根治；而「亞健康狀態」是需從内調理，而非靠西藥抑制症狀。因此張醫師指出，要解決亞健康問題，中醫的治療尤為重要。而張醫師亦觀察到，香港經過疫情最嚴重時期，有越來越多人會尋求中醫治療，也許是大眾對中醫療效越來越了解。她認為這是一個好的機會，使香港人更注意自己身體狀況，希望改善身體；而中醫調理的確是一個非常有效的方法。

事業女性常忽視自身需求

張醫師的病人中不乏事業女性，她們存在更嚴重問題：

有一位病人不知道經痛是疾病，她一直以為月經時下腹疼痛是正常的表現。

醫師認為，香港女性既要在事業上衝刺，也要兼顧家庭需要，往往會忽略了自身需求。醫師在臨床上接觸最多的，就是女士們因一直忽略身體狀況，到想要懷孕生産時，才發現月經狀況異常、子宮狀態不佳，變相需要花更多精力、時間和金錢進行調理；甚至有可能需要尋求人工受孕的方法，對身心都帶來更大負擔。尤其有不少女性對於月經等生理現象仍存有誤解；這些常見的誤解，令她非常希望大眾能透過診療，從此更加了解自己身體。

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記者：張沛