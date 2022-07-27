【母乳媽媽】同事一日泵奶數次　女同事搬指引公審：儘快懷孕鬥泵奶

▲ 同事間真的要互相體諒。

做在職媽媽不易，但作為人母都希望提供最好的給BB，近年政府提倡餵哺母乳，更呼籲僱主提供地方給母乳媽媽泵奶。不過，不是人人都會體諒，有公務員就在網上群組「公務員secrets」留言指，自己部門員工已經少人，有位女同事放完產假，復工後一日泵幾次奶，加上食飯時間，認為不如返屋企做家庭主婦。

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該名公務員表示，自己要做埋該女同事一份，「老闆見你唔到，就叫我做埋，做就我做，功就你拎，有時講多兩句去得耐就話我歧視你！」

她更搬出衞生署指引，「建議僱主每天（以每日工作八小時計算）給予兩節各30分鐘或合共一小時的授乳時段予餵哺母乳的員工」，樓主非常不滿指「你憑咩日日去幾個鐘啊！」她更揚言決定盡快懷孕，與同事鬥泵奶！

貼文一出，網民就反應兩極「你第時生唔好餵人奶呀記得。最好切埋個乳腺。唔使谷奶谷到覺都瞓唔到」、「有時又真係好老鳳，破壞規定原意。真係唔抵幫既。工作歸工作。2，3個月都可以包容，長期下去，工作要轉移，咁人工都要轉移？」、「女人何苦為難女人。」、「泵媽人奶媽有幾辛苦未做過根本唔會明白，除非佢係借故去蛇王，如果佢真係有呢個需要體諒少少啦，最多咪幾個月半年。」

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責任編輯︰王明芳