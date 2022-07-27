【北韓教育】11歲北韓女童做YouTuber晒流利英語　名門之後靠睇《哈利波特》學英文

▲ 北韓一名11歲女童做YouTuber，在影片中大晒流利英語。

外界對北韓的認知不多，不少人覺得北韓是一個封閉的國家。不過，最近北韓一名11歲女童做YouTuber，試圖將國家的「真實」生活呈現給網民。她在影片中大晒流利英語，原來與她喜歡看《哈利波特》有關，令網民驚嘆北韓小朋友的英語水平不差。

最新影片︰

綜合外國傳媒報道，11歲女童松雅於今年1月開設YouTube頻道「Sary Voline [송아 SongA Vlog]」，至今上載了5段影片，合共有約56萬次觀看。松雅在第一段影片以英語作自我介紹，表示自己家住北韓首都平壤，就讀小五。她提及自己的流利英語是因媽媽從小就教她英文，她開始說英語時已懂逾50個英文字。而她最喜歡的書籍是J.K.羅琳（J.K. Rowling）的《哈利波特》系列，閱讀有助加強其英語能力。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

展現平壤快樂生活

在其中一段影片，松雅講述自己居家隔離的生活，她與媽媽先後感染新冠肺炎，當時家裡藥物不足，她指幸好軍醫及時上門送藥物，他們亦為其他病人送藥。另外的影片中，松雅介紹平壤的兒童醫院，還有與好友去刨冰店吃刨冰，更說如果大家到平壤，她會帶大家去吃全國最好味的刨冰。

松雅又與好友到「紋繡遊泳場」遊玩，這是由北韓領導人金正恩蓋建的大型水上樂園，適合一家大細玩樂，有大型滑梯吸引小朋友眼球。她形容平壤是兒童的天堂，想向網民介紹她在平壤的快樂生活。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

出身政治身家

隨著松雅的影片引人注目，亦令人對她的背景感興趣。原來她出身北韓名門望族，外曾祖父李乙雪是國家元老，曾與北韓前領導人金日成並肩抗日，二人可說是最佳戰友。李乙雪於2015年11月病逝，金正恩為他舉行盛大國葬。

而松雅的外祖父是現任北韓副外長朴明國，曾擔任北韓駐澳洲大使館公使、外務省局長、外務省副相。她的父親則是北韓駐英國大使館外交官任俊赫（Im Jun Hyok，音譯），因此松雅曾於英國居住過一段時間，也難怪能說得一口流利英語。

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳