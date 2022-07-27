【戀情完結】余思霆朱敏瀚突然宣布分手　結束3年情：留下美好回憶

▲ 兩個突然分手！

前華姐冠軍余思霆與朱敏瀚於2019年因拍攝劇集《好日子》撻着，二人拍拖3年多,更愛得甜蜜,不時在社交網大方放閃。不過,近年余思霆經常回台工作令他們聚少離多,今日（7月27日）二人更突然在網上宣布分手,令人驚訝！

他們一同在社交網上載各自喜愛的多啦A夢及史迪仔卡通人物公仔,並留言:「謝謝你的付出和留下的美好回憶，以後我們仍是像家人一樣的好朋友，一如以往支持對方，謝謝你 我們都變得更好。」

思霆曾在夜店與男子表現親密

二人其實拍拖以來感情穩定，不過早前余思霆赴台灣半年拍攝節目，朱敏瀚則留港拍劇，加上當時有傳媒公開了余思霆在台灣相約歌手劉子碩到夜店玩的片段，從短片流出片段中，可見思霆脫去外套，穿白色Bra Top及緊身牛仔褲，在舞池忘我跳舞，大扭纖腰，期間一名黑衣男子上前跟她熱舞，男子又從後攬著思霆，雙手更在Stitch身上游走。

全程見程思霆玩得興起，還跟夜店一名黑衣男子動作親密，隨即引起熱議！但當時朱敏瀚回應此事時，對女友表示信任，更指知道其行蹤。

二人相識經過

余思霆2016年參與《紐約華裔小姐競選》獲冠軍、最上鏡小姐、網上最受歡迎小姐、最佳晚裝演繹獎。其後代表紐約參加《2017年度國際中華小姐競選》再度奪得冠軍，之後加入TVB成合約藝員。

余思霆因拍劇集《好日子》跟朱敏瀚擦出愛火，至2019年5月戀人關係曝光，二人亦公開認愛，朱敏瀚曾接受TOPick訪問，表示視余思霆為結婚對象。不過至今二人3年情止步，令人可惜。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5