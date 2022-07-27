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【新冠肺炎】衞生署上周接獲15宗曾打針異常事件　無接獲離世前14日內曾打疫苗報告

社會 17:20 2022/07/27

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（資料圖片）

衞生署今日（27日）公布最新疫苗接種監測更新，截至7月24日晚上11時59分的過去一星期，衞生署共接獲15宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，衞生署沒有接獲涉及3至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。當中並沒有醫院管理局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

截至7月24日晚上8時，本港市民合共接種了約1799萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫苗的市民約676萬名，當中包括94.1%的12歲或以上人口。衞生署共接獲7 804宗異常事件報告。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括119宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，衞生署沒有接獲曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告。

至今，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會（專家委員會）已總結72宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，一宗個案未能確立與疫苗接種有因果關係，初步認為11宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘35宗個案仍待更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

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責任編輯：余思嵐

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