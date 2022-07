【MIRROR演唱會】Anson Kong不忘本為舞蹈員發聲　MIRROR副隊長AK六大暖心事

MIRROR近日於紅館開騷,由於舞台機關重重,除總綵排時有舞蹈員跌落升降台外,成員之一Frankie昨晚(7月26日)也在演出時差錯腳不慎跌落台。

其實,MIRROR副隊長江𤒹生(Anson Kong,AK)開騷前連出兩個post炮轟,更建議醫療團隊要好好照顧Dancers,足見AK為人直率又貼心!

為團隊打氣之餘,AK在今日(7月27日)於個人社交平台發文表示對花姐、魯庭暉有信心保護大家安全,穩定軍心亦顯示上下團結,果然具副隊長風範。

最新影片推介:七師傅專訪

其實AK不但照顧隊員及合作的工作人員,同時滿有愛心的他對動物也有情義,本身出力照顧動物外,亦呼籲粉絲把應援所花的錢,用在幫助動物上。

現在讓TOPick嘍大家細數這位暖男的6大窩心事。

【MIRROR演唱會】舞蹈員疑綵排遇意外受傷 AK:沒有你們演唱會一定失色不少

▲ Anson Kong為人直率又貼心。(取自instagram)

1.不忘本敢怒又敢言

AK出名為人坦白、說話直接,早前有資深舞蹈員在MIRROR演唱會綵排時跌落升降台,受傷入院,事後舞蹈員出身的Anson Kong連出兩個全黑圖,爆seed炮轟有人疏忽導致舞蹈員受傷。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

當中,AK於寫道:「致所有Dancer,每場表演你們都會使出渾身解數,在我們背後支持住我哋。沒有你們,演唱會一定失色不少。在我心中,你們也是主角。一齊加油。我哋有全港最優秀嘅舞者,一齊完成呢個Show。」及「第一次係意外,第二次係大意,第三次係疏忽」。

另外,有舞蹈員網上發文,表示感激AK向公司建議讓演唱會的醫療團隊照顧舞蹈員,並謂:「大家周身傷痛,真係好彩有佢哋幫我哋治療、放鬆、預防,冇佢哋都唔知點算好,辛苦晒了,感動感謝!」

而AK即謙稱自己只是純粹提議,是公司出錢聘請醫療團隊給予舞蹈員。對舞蹈員照顧有加,可見舞者出身的AK未有忘本,而且為人貼心。

▲ Anson Kong獲舞蹈員讚揚。(取自instagram)

今日AK亦於個人IG發帖文為大家打氣,他寫道:

Day 2 Done

比第一天好了一點

但仍然有改善空間

會繼續努力完成餘下嘅場次 放心 我地一定會好小心

公司團隊魯金花寶一定會好好保護我們

今晚繼續Enjoy 繼續Good Show

2.夠義氣撐兄弟

AK為人有義氣兼直腸直肚,深得同輩歡喜,而這位副隊長亦很照顧隊員。

MIRROR成員之一陳卓賢(Ian)曾表示,初出道時收入少,又不懂開放自己,但AK主動跟他答話,又不時找機會請他吃飯,助他解決財困。

▲ (取自instagram)

另外,今年3月份,成員李駿傑(Jeremy)接受謝茜嘉主持的商台節目《叱咤樂壇》的視像訪問,他表示雖然有機會推出Solo作品,但沒有兄弟在旁,難免緊張。

此時副隊長AK立即現身直播訪問,更留言為他打氣,當中AK說:「Dont focus on me focus on Jeremy.」

3.反對「殺豬令」

去年11月,漁農自然護理署日前下達「殺豬令」,採取行動捕殺市區出沒的野豬,但其誘捕行為引起各界質疑。

一向愛護動物的AK也有就事件發聲,他在限時動態貼出一張人類與魚群在深海同游的照片並寫道:「生命平等,在地球上,每個生命都應該有權利去生存。」

▲ Anson Kong反對「殺豬令」(取自instagram)



4.呼籲生粉救助重傷流浪狗

今年1月,香港動物庇護組織「大樹下」在社交平台發布拯救了重傷的流浪狗「多多」,當中提及狗狗需要做截肢手術,可是手術費高昂,不少媒體也作出報道。

AK其後在TG群組向「生粉」作出呼籲,貼出報導連結,留言:「唔好買KYUBI(AK個人品牌服飾)住啦,幫咗動物先」

生粉亦立即作出行動,以「AK aka 老闆毛孩拯救隊名義」作出捐款,還表示事前不知「大樹下」這個組織,感受到江老闆的愛,用生命影響生命。

▲ Anson Kong為暖男人一名。

5.為救小朋友被狗咬傷

去年1月,AK出席記招時,被發現左手中指受傷。

原來他在出席朋友聚會時,有狗隻想咬小朋友,幸好他及時上前阻擋,但自己被狗隻咬傷。他當時說:「痛得死去活來,即時去醫院打破傷風針。」足見AK 除了愛惜動物,對小朋友也很貼心。

也因此,AK今次在演唱會表演彈結他,歌迷欣慰他的手指已康復可以奏樂器。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【MIRROR成員】文雋以星座分析MIRROR成員 睇好AK上位做天王讚姜濤夠專一

6.愛心貓奴

AK為一個有愛心的貓奴,他家有多位主子,去年6月播映的《調教你MIRROR》節目中,其中一集,梁祖堯問到MIRROR十二子可有想過一齊住時,AK即表示擔心主子沒人照顧,她說:「唔想,因為我屋企啲貓真係年紀大,唔想呢段時間唔喺屋企。」

另外入營時,AK抱著其中一隻主子豬仔,當中AK溫柔問道:「你知我要去宿營,覺得唔開心呀?」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4