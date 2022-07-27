【MIRROR演唱會】Anson Kong不忘本為舞蹈員發聲　MIRROR副隊長AK六大暖心事

MIRROR近日於紅館開騷，由於舞台機關重重，除總綵排時有舞蹈員跌落升降台外，成員之一Frankie昨晚（7月26日）也在演出時差錯腳不慎跌落台。

其實，MIRROR副隊長江𤒹生（Anson Kong，AK）開騷前連出兩個post炮轟，更建議醫療團隊要好好照顧Dancers，足見AK為人直率又貼心！

為團隊打氣之餘，AK在今日（7月27日）於個人社交平台發文表示對花姐、魯庭暉有信心保護大家安全，穩定軍心亦顯示上下團結，果然具副隊長風範。

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其實AK不但照顧隊員及合作的工作人員，同時滿有愛心的他對動物也有情義，本身出力照顧動物外，亦呼籲粉絲把應援所花的錢，用在幫助動物上。

現在讓TOPick嘍大家細數這位暖男的6大窩心事。

【MIRROR演唱會】舞蹈員疑綵排遇意外受傷 AK：沒有你們演唱會一定失色不少

▲ Anson Kong為人直率又貼心。（取自instagram）

1.不忘本敢怒又敢言

AK出名為人坦白、說話直接，早前有資深舞蹈員在MIRROR演唱會綵排時跌落升降台，受傷入院，事後舞蹈員出身的Anson Kong連出兩個全黑圖，爆seed炮轟有人疏忽導致舞蹈員受傷。

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當中，AK於寫道：「致所有Dancer，每場表演你們都會使出渾身解數，在我們背後支持住我哋。沒有你們，演唱會一定失色不少。在我心中，你們也是主角。一齊加油。我哋有全港最優秀嘅舞者，一齊完成呢個Show。」及「第一次係意外，第二次係大意，第三次係疏忽」。

另外，有舞蹈員網上發文，表示感激AK向公司建議讓演唱會的醫療團隊照顧舞蹈員，並謂：「大家周身傷痛，真係好彩有佢哋幫我哋治療、放鬆、預防，冇佢哋都唔知點算好，辛苦晒了，感動感謝！」

而AK即謙稱自己只是純粹提議，是公司出錢聘請醫療團隊給予舞蹈員。對舞蹈員照顧有加，可見舞者出身的AK未有忘本，而且為人貼心。

▲ Anson Kong獲舞蹈員讚揚。（取自instagram）

今日AK亦於個人IG發帖文為大家打氣，他寫道：

Day 2 Done

比第一天好了一點

但仍然有改善空間

會繼續努力完成餘下嘅場次 放心 我地一定會好小心

公司團隊魯金花寶一定會好好保護我們

今晚繼續Enjoy 繼續Good Show

2.夠義氣撐兄弟

AK為人有義氣兼直腸直肚，深得同輩歡喜，而這位副隊長亦很照顧隊員。

MIRROR成員之一陳卓賢（Ian）曾表示，初出道時收入少，又不懂開放自己，但AK主動跟他答話，又不時找機會請他吃飯，助他解決財困。

▲ （取自instagram）

另外，今年3月份，成員李駿傑（Jeremy）接受謝茜嘉主持的商台節目《叱咤樂壇》的視像訪問，他表示雖然有機會推出Solo作品，但沒有兄弟在旁，難免緊張。

此時副隊長AK立即現身直播訪問，更留言為他打氣，當中AK說：「Dont focus on me focus on Jeremy.」

3.反對「殺豬令」

去年11月，漁農自然護理署日前下達「殺豬令」，採取行動捕殺市區出沒的野豬，但其誘捕行為引起各界質疑。

一向愛護動物的AK也有就事件發聲，他在限時動態貼出一張人類與魚群在深海同游的照片並寫道：「生命平等，在地球上，每個生命都應該有權利去生存。」

▲ Anson Kong反對「殺豬令」（取自instagram）



4.呼籲生粉救助重傷流浪狗

今年1月，香港動物庇護組織「大樹下」在社交平台發布拯救了重傷的流浪狗「多多」，當中提及狗狗需要做截肢手術，可是手術費高昂，不少媒體也作出報道。

AK其後在TG群組向「生粉」作出呼籲，貼出報導連結，留言：「唔好買KYUBI（AK個人品牌服飾）住啦，幫咗動物先」

生粉亦立即作出行動，以「AK aka 老闆毛孩拯救隊名義」作出捐款，還表示事前不知「大樹下」這個組織，感受到江老闆的愛，用生命影響生命。

▲ Anson Kong為暖男人一名。

5.為救小朋友被狗咬傷

去年1月，AK出席記招時，被發現左手中指受傷。

原來他在出席朋友聚會時，有狗隻想咬小朋友，幸好他及時上前阻擋，但自己被狗隻咬傷。他當時說：「痛得死去活來，即時去醫院打破傷風針。」足見AK 除了愛惜動物，對小朋友也很貼心。

也因此，AK今次在演唱會表演彈結他，歌迷欣慰他的手指已康復可以奏樂器。

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6.愛心貓奴

AK為一個有愛心的貓奴，他家有多位主子，去年6月播映的《調教你MIRROR》節目中，其中一集，梁祖堯問到MIRROR十二子可有想過一齊住時，AK即表示擔心主子沒人照顧，她說：「唔想，因為我屋企啲貓真係年紀大，唔想呢段時間唔喺屋企。」

另外入營時，AK抱著其中一隻主子豬仔，當中AK溫柔問道：「你知我要去宿營，覺得唔開心呀？」

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