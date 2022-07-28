【七人樂隊】吳宇森越洋為七大導打氣　杜琪峯為林嶺東遺作而感傷

▲ 杜琪峯、許鞍華、洪金寶、袁和平接受訪問。（大會提供）

由7位香港殿堂級導演：洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東及徐克各自執導的《七人樂隊》，是一齣滿載著香港情懷的影片。影片既向菲林年代作致敬，同時藉著7個故事，回溯由50年代至今香港的城市變遷。

原定兩年前上映的《七人樂隊》，由杜琪峯作為監製兼召集人，撮合6位大導演一同參與，並捨棄了已成主流的數碼拍攝，回歸以菲林形式拍攝的電影，向菲林年代致敬。

影片名為《七人樂隊》，卻非音樂片，而是喻意七位享負盛名的香港導演，以各自的風格拍攝眼中的香港故事，就如7首樂曲互相合奏成一齣別具特色的作品，同時希望把上一輩香港導演無分門派的合作精神，作為年青一代電影人的啟迪。

▲ 吳宇森越洋打氣。

【七人樂隊】杜琪峯回顧香港股市 肥腸＋胡子彤＋伍詠詩演活升斗市民發達夢

吳宇森未能參予

片中由七個單元書寫由50年代起至未來的香港面貌，據知原由吳宇森拍攝70年代的部分，因最終未能成事，為表尊重，就把這個年代留空。當中不同導演執導的章節，有他們成長回憶，也有一個年代的社會印記。

身在海外的吳宇森，日前就親為好友導演打氣，他說：「香港電影精神包含了一種自由奔放的創新力量，又能夠容納四方，讓每位作者都能夠將他們自己的感受、意念、對人生的看法，在每一部作品裡面表現出來。」

他稱港片亦有一種很強烈的時代感，和惺惺相惜的情懷。「每一位電影工作者，都能夠互相合作及發揮團隊精神，才令香港電影愈來愈好看。今次七位導演聯合拍攝一個年代的故事，表達那份真正情懷和他們的感受，可以回看從前好的事，令我們想到將來會有更好的事。」

當中洪金寶執導的《練功》，便以其童年時「七小福」在天台刻苦習武的自身經歷為藍本，並由兒子洪天明飾演師傅于占元，展現50年代普遍港人的堅毅精神。

洪金寶受訪時便笑指，找洪天明演出，是肯定他能聽教聽話：「不合心意便可以打！」

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至於許鞍華執導的《校長》以60年代吳鎮宇扮演天台學校校長，跟老師馬賽的發乎情止於禮的關係，展現逝去的含蓄而單純的情懷。許鞍華解釋用鎮宇是可以令他有所發揮，展現那個年代情懷。

回看上世紀移民潮

關於移民潮的故事，電影就有兩個，可見對創作人是香港演變中一個重要歷史，譚家明執導的《別夜》，以一對80年代末小情侶，因家庭快要移民而被迫分手，以浪漫詩意手法講當時港人去與留的問題（戲中用上甄楚倩《深夜港灣》作點題歌曲是神來之筆）。

至於袁和平（八爺）執導的《回歸》，就以1997年在香港移民下一代返港探望長輩，展現兩代矛盾，卻又逐漸血脈相連打破隔閡，是相對較大路的主題。而八爺亦表示以此寄盼影圈不同世代的人都可以團結。

最新影片：

七個香港故事中，杜琪峯《遍地黃金》和林嶺東《迷路》最具個人視野和抒發，前者糅合了杜琪峯擅長的黑色幽默，借三個年輕人在2000年後的投機心態，回望了由沙士後

近十年的社會和經濟演變，有感觸也有隱喻，對於某些港人練精學懶的心態，也作出適量諷刺，如一齣濃縮版的《奪命金》。

▲ 林嶺東拍完《七人樂隊》中的《迷路》後便過身，此片也成了他的遺作。

林嶺東柔情一面

至於林嶺東遺作《迷路》更是甚有火氣，以任達華的移民回流港人，既感慨香港面貌的改變，也對這種變化感無奈而悲涼，林嶺東亦邀來親兒演出戲中的下一代，作為父輩對年青人的寄盼，在絕望中見出路，成為導演留給影迷最後一道信息，令人看得感觸。

對於好友的離世，杜sir十分感傷，但在影片可以把精神保存。「今次看林嶺東的戲，才發現他有如此柔情一面，幾十年都沒發覺，可惜以後也沒機會再讓他發揮。」

《七人樂隊》的壓軸單元，由向來天馬行空的徐克來操刀，以一貫不受規限的思路，總結了香港影圈數十年的起伏，亦從菲林的告別，帶出要為重要文化作保育的主題，擲地有聲。

記者：陳家昌

