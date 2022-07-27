【盜用帳戶】涉盜梁振英兒子帳戶買飛機餐　便利店職員認罪稱擬戲弄梁振英

▲ 被告黎紹泓今於東區裁判法院承認控罪，准保釋候判。陳曉欣攝

前特首梁振英兒子梁傳昕的香港快運航空公司帳戶，於2019年疑被盜用購買逾3,000元的飛機餐及寄艙行李服務，涉案兩男被控共3罪。其中24歲便利店職員今（27日）於東區裁判法院承認1項刑事損壞罪。被告警誡下承認想戲弄梁振英，令他支付額外費用，今求情指是一時貪玩才作出惡作劇。主任裁判官嚴舜儀押後至8月10日判刑，待索取感化及社會服務令報告。同案另一被告則押後至8月24日待索取法律意見，兩人續准保釋。

兩名男被告黎紹泓（24歲，便利店兼職職員）及郭尚文（22歲，地勤人員）。

黎承認1項刑事損壞罪，指他於2019年12月24日，在香港無合法辯解而摧毀或損壞屬於香港快運航空的電腦。郭被控不誠實地獲益而取用電腦和作出意圖妨礙司法公正的作為兩罪，指他於2019年12月23日，在香港目的在於使他本人或他人不誠實地獲益，而取用香港快運航空的電腦，及於2020年1月24日，在被捕後於警察調查過程中，對梁心和作出虛假的指控，以致梁心和被拘捕，意圖妨礙司法公正。

控方於庭上指，梁傳昕為香港快運的貴賓客戶，故職員於其登機前確認資料，因此揭發事件，並確認香港快運沒有因本案而造成損失。

辯方求情指，被告對航空業有興趣，中學畢業後修讀相關證書後加入香港快運任職地勤，其後因母親患癌辭職照顧她，並轉往j在便利店工作。被告在求情信指感到非常後悔和慚愧，自以為作了「好好笑嘅惡作劇」，受朋輩唆擺犯案，承諾日後三思而後行。

案情指，梁傳昕在2019年12月1日經香港快運手機應用程式，以約5萬元為他及家人購買來回日本的機票。及至同月25日，機場服務及營運組經理在電腦系統檢視梁的回程機票時，發現有不尋常的未結款項，包括24份餐飲及5件行李許可，而梁確認沒有增購相關服務。

根據公司的電腦紀錄顯示，梁傳昕的帳戶有多項未經授權的變更，包括更改其帳戶名稱、選擇偏好座位、網上辦理登機手續、以及試圖用一張無效的信用卡購買共值3,375元的增值服務。據內部調查發現，作出上述操作的IP地址登記人為被告母親，被告亦居於該地址。被告曾任職香港快運地勤，但案發時已離職。

時任香港快運地勤的男子B於12月23日，利用同事的電腦帳戶，登入公司的旅客預訂系統，瀏覽梁傳昕一家的預訂機票資料，並拍下照片分享到一個WhatsApp群組，被告是成員之一，翌日利用資料登入梁傳昕的預訂戶作出上述改動。

警方在2020年1月24日以不誠實使用電腦罪拘捕被告，被告在警誡下承認「我都係一時貪玩先拎個Reference(參考編號)登入香港快運個App，再改佢啲餐單整蠱下佢哋」。被告其後在錄影會面中，承認想戲弄梁振英，令梁支付額外費用。

同案另一被告郭尚文今沒有律師代表，其案件押後至8月24日待索取法律意見。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣