【醫院床位】全數13間私家醫院騰364張病床　供醫管局轉介病人到私院接受治療

▲ 醫務衞生局局長盧寵茂邀請私家醫院騰出更多病床。（林宇翔攝）

新冠疫情持續，因應疫情發展，醫務衞生局局長盧寵茂昨日（26日）聯同醫務衞生局副局長李夏茵、醫管局和衞生署人員與香港私家醫院聯會代表會面，邀請私家醫院騰出更多病床，供醫管局轉介合適病人到私家醫院接受治療，以紓緩公營醫療服務的壓力。全數13間私家醫院將於首階段騰出包括新冠病人及非新冠病人病床在內的合共364張病床。

盧寵茂感謝私家醫院陸續騰出更多病床，接收由醫管局轉介的病人。私家醫院除於首階段騰出包括新冠病人及非新冠病人病床在內的合共364張病床外，並會視乎實際需要陸續增至約1,000張病床。醫管局會與私家醫院展開磋商，每個醫管局聯網擬與1至3間私家醫院作配對，以接收公立醫院轉介的病人，確保有效運用病床資源，盡快轉介病人獲得醫療服務。

盧寵茂表示，隨着疫情有升溫跡象，維持公營醫療系統運作攸關市民生命安全。他感謝私家醫院在此關鍵時刻襄助，為香港抗擊疫情作出貢獻。

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記者：黃穎津