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【立法會補選】譚耀宗：留待港府決定補選日期　可考慮與港區人大代表換屆選舉同日舉行

政治 17:49 2022/07/27

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全國人大常委譚耀宗。（資料圖片）

今屆立法會90名議員中，4人中途「轉跑道」加入新一屆政府擔任主要官員，令立法會出現空缺，觸發補選。全國人大常委譚耀宗表示，要留待特區政府決定補選日期。他認為可考慮於今年12月中，同日舉行立法會補選及港區人大代表換屆選舉。

譚耀宗指出，人大選舉團基本上相等於香港現時行政長官和立法機關選委會成員，形容人選「相當一致」，認為兩者能一起發揮選舉功能，亦是一個可行辦法：「至於特區立法會選舉何時補選，暫時未聽到，接近或同日或隔一兩天，都是好辦法。」

本港疫情反覆，今年5月舉行的特首選舉，不少身在外地的選委，由於檢疫問題，未能趕得及回港投票。當時亦有部份選委在投票站關閉前一刻，才進入票站投票。

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責任編輯：陳葆琳

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