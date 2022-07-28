【消費券1萬】陳茂波料移民DQ逾十萬人　可省公帑$6億

▲ 財政司司長陳茂波。

第二階段消費券將於8月7日發放，約24萬人曾作出「永久離港」聲明而提早取走強積金，早前接獲通知不合資格領取消費券。

財政司司長陳茂波接受TOPick專訪稱，目前有13.5萬人提出覆檢申請，意味約十萬人失領取資格，有望節省逾6億元公共開支。但他強調，覆檢申請會盡量寬鬆處理。

24萬人涉離港 覆檢約13.5萬

消費券計劃秘書處正審視約13.5萬宗申請人士在港定居的證明，陳茂波指，過去兩年社會有聲音提出，已移民的港人應失去領取消費券資格；他認為有理據，於是第二階段消費券引入新資格準則。反觀4月發放首階段消費券時，本地正受疫情影響，對基層打擊大，防疫物資支出貴，才決定不改動申請條件，第一時間發放消費券。

陳茂波解釋，目前港人倘移民海外，毋須向港府申報公開，也不用取消身份證，政府要找出已移民的港人，是十分困難。「市民出入境時，可使用不同證件。純粹單憑出入境紀錄，不可能判斷是否已經移民。」但從積金局拿取的資料，曾申報永久離港而提早取走強積金的港人，須作出聲明及提交證據，表面上已不符領取消費券資格準則。

派現金 未必人人捨得消費

他強調，政府會盡可能便利市民，寬鬆處理覆檢申請。另一方面，他預料，至少十萬人或不合資格領取第二階段消費券，這意味港府或可節省逾6億元公共開支。他強調會不斷總結經驗，希望下次能做得更好。

自去年推出消費券計劃以來，截至上月底，各儲值支付平台共增加約710萬個消費者帳戶，及約13萬個商戶用家。

陳茂波按過去經驗分析，派發消費券有助社會氣氛轉好，「我走入沙田禾輋邨，有伯伯拿起餸菜給我看，說加了餸；又有人跟我說可以換雪櫃。」他認為，前年派發現金未必人人捨得用；但使用消費券卻有期限，可鼓勵消費。

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記者：吳卓峰