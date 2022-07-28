  • 29°C
香港時間 : 2022728日 (週四) 02:45
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費券1萬】陳茂波料移民DQ逾十萬人　可省公帑$6億

社會 01:30 2022/07/28

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

財政司司長陳茂波。

第二階段消費券將於8月7日發放，約24萬人曾作出「永久離港」聲明而提早取走強積金，早前接獲通知不合資格領取消費券。

財政司司長陳茂波接受TOPick專訪稱，目前有13.5萬人提出覆檢申請，意味約十萬人失領取資格，有望節省逾6億元公共開支。但他強調，覆檢申請會盡量寬鬆處理。

24萬人涉離港 覆檢約13.5萬

消費券計劃秘書處正審視約13.5萬宗申請人士在港定居的證明，陳茂波指，過去兩年社會有聲音提出，已移民的港人應失去領取消費券資格；他認為有理據，於是第二階段消費券引入新資格準則。反觀4月發放首階段消費券時，本地正受疫情影響，對基層打擊大，防疫物資支出貴，才決定不改動申請條件，第一時間發放消費券。

陳茂波解釋，目前港人倘移民海外，毋須向港府申報公開，也不用取消身份證，政府要找出已移民的港人，是十分困難。「市民出入境時，可使用不同證件。純粹單憑出入境紀錄，不可能判斷是否已經移民。」但從積金局拿取的資料，曾申報永久離港而提早取走強積金的港人，須作出聲明及提交證據，表面上已不符領取消費券資格準則。

派現金 未必人人捨得消費

他強調，政府會盡可能便利市民，寬鬆處理覆檢申請。另一方面，他預料，至少十萬人或不合資格領取第二階段消費券，這意味港府或可節省逾6億元公共開支。他強調會不斷總結經驗，希望下次能做得更好。

自去年推出消費券計劃以來，截至上月底，各儲值支付平台共增加約710萬個消費者帳戶，及約13萬個商戶用家。

陳茂波按過去經驗分析，派發消費券有助社會氣氛轉好，「我走入沙田禾輋邨，有伯伯拿起餸菜給我看，說加了餸；又有人跟我說可以換雪櫃。」他認為，前年派發現金未必人人捨得用；但使用消費券卻有期限，可鼓勵消費。

 

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：吳卓峰

相關文章

【公務員事務局】入政府八年任法定語文主任　區嘉欣去年首翻譯《施政報告》感滿足
14:30 2022/07/27
【公務員事務局】入政府八年任法定語文主任　區嘉欣去年首翻譯《施政報告》感滿足
【大灣區】教大明年首推必修大灣區考察　準教師可赴港澳子弟學校實習
14:37 2022/07/27
【大灣區】教大明年首推必修大灣區考察　準教師可赴港澳子弟學校實習
【新冠肺炎】衞生署上周接獲15宗曾打針異常事件　無接獲離世前14日內曾打疫苗報告
17:20 2022/07/27
【新冠肺炎】衞生署上周接獲15宗曾打針異常事件　無接獲離世前14日內曾打疫苗報告
【盜用帳戶】涉盜梁振英兒子帳戶買飛機餐　便利店職員認罪稱擬戲弄梁振英
17:27 2022/07/27
【盜用帳戶】涉盜梁振英兒子帳戶買飛機餐　便利店職員認罪稱擬戲弄梁振英

你可能感興趣

【公務員事務局】入政府八年任法定語文主任　區嘉欣去年首翻譯《施政報告》感滿足
14:30 2022/07/27
【公務員事務局】入政府八年任法定語文主任　區嘉欣去年首翻譯《施政報告》感滿足
【大灣區】教大明年首推必修大灣區考察　準教師可赴港澳子弟學校實習
14:37 2022/07/27
【大灣區】教大明年首推必修大灣區考察　準教師可赴港澳子弟學校實習
【新冠肺炎】衞生署上周接獲15宗曾打針異常事件　無接獲離世前14日內曾打疫苗報告
17:20 2022/07/27
【新冠肺炎】衞生署上周接獲15宗曾打針異常事件　無接獲離世前14日內曾打疫苗報告
電子支付 著數優惠 網購平台 電子消費券 陳茂波 記者

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【不孝女】父遺體留殮房達10年4女無人願意領回　醫院起訴遺棄屍體罪
11:49 2022/07/26
【不孝女】父遺體留殮房達10年4女無人願意領回　醫院起訴遺棄屍體罪
【安心完約】黃心穎自揭正式離開TVB回復自由身　首公開確認泥錳男友地位
10:56 2022/07/27
【安心完約】黃心穎自揭正式離開TVB回復自由身　首公開確認泥錳男友地位
【戀情完結】余思霆朱敏瀚突然宣布分手　結束3年情：留下美好回憶
17:26 2022/07/27
【戀情完結】余思霆朱敏瀚突然宣布分手　結束3年情：留下美好回憶