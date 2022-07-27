【授勳名單】政府及港大抗疫團隊獲嘉獎　環保署及渠務署職員獲頒行政長官公共服務獎狀

▲ 政府及港大抗疫團隊獲嘉獎，環保署及渠務署職員獲頒行政長官公共服務獎狀。（環境及生態局 Facebook）

政府今日（27日）公布獲頒授勳銜及作出嘉獎人士名單，污水檢測團隊及環境監察應急調查團隊亦獲嘉獎。9位香港大學跨學科團隊成員獲頒「行政長官社區服務獎狀」，8位環保署及6位渠務署職員獲頒「行政長官公共服務獎狀」。

環境及生態局表示，為應對疫情，環保署與渠務署連同香港大學跨學科團隊一直利用污水檢測技術監察全港各區新冠病毒的傳播情況，提供疫情預警信號，追蹤區域疫情發展，並因時制宜靈活調配以輔助抗疫。同時，環保署亦成立了環境監察應急調查小組，積極參與由衞生防護中心協調對懷疑有社區病毒傳染風險的建築物進行調查，檢視病毒的傳播途徑和評估傳播風險。

抗疫工作中的一項重要手段是「圍封強檢」，希望達致小區「清零」的目標。環境局及環保署配合政府整體人手要求，動員逾900人統籌及執行在「受限區域」的圍封強檢行動，目前已進行超過60次「圍封強檢」行動。當中負責統籌及策劃「圍封強檢」，以及行動的現場指揮共25名職員，獲頒「行政長官公共服務獎狀」。

環境及生態局發言人表示，定會繼續秉持專業精神，不論在各自的崗位或抗疫工作方面竭盡所能，以精益求精的態度為社會服務。

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記者：黃穎津