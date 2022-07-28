【卵巢癌】女子常感下腹脹氣驚揭患卵巢癌　醫生揭4大高危因素

▲ 下腹脹氣易飽足驚揭患卵巢癌！不曾懷孕及停經婦女高危。

女性腹部常有悶痛感覺，要格外當心患婦科疾病！台灣有放射科醫生分享，一名58歲女士因常感到下腹部有悶脹感，就醫檢查後發現子宮有約10厘米腫塊，確診患卵巢癌。

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症狀不明顯易延誤治療

台灣北投健康管理醫院沈彥君主任醫師表示，卵巢癌症狀例如腹脹、噁心、易飽足等，易與其它疾病混淆，因此難被發現。但當出現明顯不適症狀時，很可能是癌細胞剝落，患者已受腫瘤壓迫所致；卵巢癌期別更可能已發展至最晚期。因此，卵巢癌死亡率高，更有「婦女隱形殺手」之稱。

不曾懷孕、停經婦女是高危族群

個案中，58歲女士下腹部子宮左側，被檢測出有大小約10厘米的囊腫樣腫塊，還有腹水，確診患卵巢癌。沈醫師表示，卵巢癌多發生在55歲至75歲間的婦女族群。未曾懷孕、晚生育、晚停經、曾患乳癌及有卵巢癌家族史，都是患上卵巢癌的高危因素。

醫師解釋，由於卵巢大小僅約杏仁尺寸，位處於骨盆腔深處。當症狀開始出現並感到不適，往往腫瘤已進展到10至20厘米；又或就醫時才發現已產生腹水、腫瘤破裂等導致腹痛。

定期檢查增存活率

沈醫師叮囑，超過40歲以上、屬於高危族群的女性，一定要主動為自己安排每年定期做婦科檢查及骨盆腔檢查。甚至可提早至30歲時，每半年至一年進行體檢。

醫師提醒，卵巢癌越早被發現，在被發現的5年後，能有高存活率。例如在第一期被發現，5年存活率可達90％。但若發現時已到第四期，癌症或已轉移至肝、肺甚至骨頭；存活率則僅餘17％。

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責任編輯：羅嘉欣