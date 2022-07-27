通關無期兩地親友相聚難　民建聯倡邊境設探親區域

▲ 曾國衞今到立法會與民建聯立法會議員會面。（梁熙Facebook圖片）

兩地通關無期，有跨境家庭為解相思，一度要到深港交界的香園圍隔河。眼見不少港人與家人分隔兩地久久未能想見，民建聯今向港府獻計，建議在邊境位置設立特別探親區域，以玻璃相隔，讓港人即使未能團聚，亦可隔著玻璃相見。

政制及內地事務局局長曾國衞今到立法會與多位民建聯議員會面，議員梁熙除了提到希望局方盡快設立方便港人送處方藥到內地的渠道，方便未能回港覆診及領取處方藥的居內地港人之外。又建議港府，在邊境設立特別探親區域，以玻璃相隔。

梁熙透露，這個建議是他去深圳灣視察時，不少市民提出的訴求，雖然形式如探監，但至少不用隔離，可以近距離見面、對話，直言是通關無期的無奈之舉。

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