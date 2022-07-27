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【東張西望】渣男交友App「狩獵」偷拍性愛片　十多位苦主群起聲討騙財騙色

親子 19:09 2022/07/27

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交友要小心！

現在交友App盛行，要識異性變得非常容易，但女士要小心，因為遇上渣男變得人財兩失。TVB節目《東張西望》在昨日(26日)播出的一集，講述一位自稱是中大畢業後於醫院任職化驗師、身高有177cm的39歲男士，利用交友app識女仔，同時腳踏多條船，女友人數多達15-16人，更有女友排行榜。

最新影片推介:

該男士post出來的條件相當吸引，加上經常在社交平台上炫耀富貴生活，容易令心急想拍拖的女士掉以輕心，誤墮陷阱。他平時專約30至40幾的女士，當中有一位受害人Amy與渣男見面後，更被邀上他的家，更被對方偷拍性愛片，及後更想騙財，叫對方養他。

Amy在節目中大爆，渣男很喜歡模仿張學友唱歌，更叫Amy在唱歌程式中為他留言打氣，但Amy見到同時有很多女士為他打氣，覺得事件甚奇怪，於是逐一向她們私訊，每一個也表示自己是渣男的女友，揭發他一腳踏十多船。

渣男在交友app「狩獵」。

她們「相認」後，成立了苦主群組，互相拆解了渣男的圈套，才制止了金錢上的損失，受害人們被叫買車、去做美容、包養等，更得知原來渣男已經結婚，雖然已與老婆分居，但仍未正式離婚，苦主們覺得太無恥要揭發這人的惡行。她們以匿名的男士身份找這位渣男，然後聲稱自己是他的粉絲，非常仰慕他，渣男很快原形畢露，指自己有15-16個女士排隊要見自己，還說：「溝女系（係）唔需要誠意」、「其實食到有啲悶」、「我從來都沒有固定女朋友」。

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記者:王明芳

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