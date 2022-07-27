【檢疫安排】衞生署推電子醫學監察系統試行計劃　供抵港檢疫人士每天上載快測結果等資料

▲ 衞生署推電子醫學監察系統試行計劃，供抵港檢疫人士每天上載快測結果等資料。（資料圖片）

衞生署今日（27日）表示，為進一步便利抵港人士於指定檢疫酒店進行檢疫期間的自我監測安排，署方推出輔助電子平台「2019冠狀病毒病電子醫學監察系統」試行計劃，入住指定檢疫酒店的抵港人士可按其意願選擇透過試行系統登記快速抗原測試結果和個人健康狀況。

現時，曾在台灣或海外地區逗留的人士在指定檢疫酒店進行強制檢疫期間，須每天接受快速抗原檢測及自我監測身體狀況，並使用酒店提供的紙本健康檢查紀錄表作紀錄。如抵港人士出現病徵或快速抗原檢測呈陽性，酒店會通知衞生署作相關跟進。

為提供一個更便捷的電子模式供抵港人士作相關申報，以及讓衞生防護中心能更準確掌握抵港人士檢疫期間狀況，中心早前設計「2019冠狀病毒病電子醫學監察系統」輔助電子平台，並展開試行計劃。由7月24日開始抵港並入住指定檢疫酒店的人士會收到手機短訊，邀請他們使用短訊提供的連結登入系統，於檢疫期間每天上載相關資料，包括個人聯絡資料、快速抗原測試結果，以及個人健康狀況（包括體溫紀錄及其他病徵）。截至昨日（26日），署方已向約1萬名入住指定檢疫酒店的抵港人士發出短訊邀請，當中約5,000人選擇登入系統。

衞生署發言人表示，以試行計劃推出系統旨在測試相關輔助平台能否更有效地協助當局監測抵港人士的狀況和提供適切跟進，以及適時提醒抵港檢疫人士進行快速抗原檢測及自我監測身體狀況。發言人強調，署方旨在提供另一便捷形式供抵港人士記錄其健康狀況，他們仍可選擇沿用紙本紀錄作申報。

衞生署會分析試行計劃期間收集的數據、系統的使用情況和相關系統的承受能力，決定是否全面推行計劃。在試行計劃推行期間，指定檢疫酒店仍須根據現行安排，繼續收集抵港人士的健康監測資料、向署方提交陽性檢測結果人士的名單，以及提醒未進行快速測試的人士。

​政府會繼續適時優化對抵港人士實施的檢疫及檢測措施，更精準地落實嚴謹的「外防輸入」措施，同時改善從海外地區抵港人士的檢疫安排，利便對社會經濟復常必要的人員往來。

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記者：黃穎津