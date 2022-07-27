【生命鬥士】小鐵漢發燒求醫19小時終獲轉到兒童醫院　父母發文控訴醫管局流程複雜混亂

▲ 患有先天性心臟病「小鐵漢」（Kansas）周二晚突然發高燒需到醫院求醫。（小鐵漢媽媽社交平台圖片）

患有先天性心臟病「小鐵漢」（Kansas），去年9月底接受第6次心臟手術，成功更換心臟起搏器，情況一直穩定，本月更完成了心導管手術。小鐵漢父母周二（26日）晚在社交平台上表示，兒子突然發高燒，先後到過天水圍及屯門醫院求醫，均未獲安排心臟科醫生診治，最後在19個小時後，終獲安排轉到香港兒童醫院接受治療，批評醫管局的流程複雜混亂。TOPick已向兒童醫院查詢事件，暫未獲回覆。

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現年5歲的小鐵漢自出生以來就經歷多次手術，其父母在昨晚在社交平台發文，指兒子突然發高燒，晚上6時到天水圍醫院急症室求醫，惟因院內並無提供兒科門診服務，故欲轉到一直負責跟進病情的兒童醫院。不過，職員直言兒童醫院只接受兒科部門轉介，惟天水圍醫院並無兒科門診，故只可先轉到屯門醫院的兒科門診，再由該院轉介到兒童醫院。

在晚上10至11時，小鐵漢被轉到屯門醫院兒科，惟未獲安排心臟科醫生診治，只處方退燒藥，情況亦一直沒有好轉。由於當時小鐵漢持續發燒且發抖，小鐵漢的父母堅持想為兒子轉到兒童醫院，惟職員表示「唔係心臟衰竭，唔會轉入兒童醫院」，又強調要待至早上由醫生巡房後再決定。

最終，小鐵漢在求醫後19個小時，即今日下午1時半終獲轉到兒童醫院接受治療，小鐵漢爸爸向TOPick表示，兒子現時的情況穩定，惟仍未退燒，亦未知發病的原因。

他直言對醫管局的有關流程感到無奈及氣憤，但慶幸在先後轉院3次的近20個小時內，兒子的病情沒有出現惡化，批評有關流程只是「管理手段」：

以前未有兒童醫院時，會求醫瑪麗醫院急症室，當出現問題時會送上兒童心臟科，但現時有了兒童醫院了，流程及手續反比以前更繁複！

他又建議當局若病童在兒童醫院完成手術後指定時間內，如身體出現問題或者不良反應，應可直接到兒童醫院求醫，免卻「走流程」的情況。



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記者：郭詩詩