【停電補償】中電9月起向大停電戶贈100元「心意券」　可於屯元天區內消費

▲ 中電計劃向上月停電戶贈100元「心意券」，可於屯元天區內消費。（資料圖片）

元朗朗屏中電電纜橋上月21日罕見起火，導致元朗、天水圍及屯門3區大停電逾10小時。中電今日表示，將撥款2,000萬港元，向受影響的每個住宅客戶，送贈100港元的「心意券」，向他們送上關懷及感謝他們的諒解，可到元朗、天水圍及屯門的參與商戶用來消費。

中電表示，同時希望透過「心意券」，帶動區內經濟活動，令商戶受惠。中電計劃於9月陸續寄出「心意券」，詳情將在稍後公布。如客戶和商戶有任何關於「心意券」的查詢，可致電熱線2678 2623。

立法會議員劉國勳對中電做法表示歡迎，惟認為可以加大款額，及直接提供電費減免，以彌補當日住戶因停電而造成的損失。他指，大範圍停電後接獲很多受影響住戶反映，家中的冷氣機、雪櫃因突然停電損壞；當晚不少有家歸不得的市民要租酒店，足見停電對各家各戶均造成損失。

劉國勳認為，100元「心意券」雖然未有具體細節，但明顯未足以補償居民受影響的開支，建議中電應更直接向住戶電費減免。

中電最新一份調查報告仍未查明起火原因，不過已即時審視供電範圍內4條電纜橋，確認其運作正常（詳情即看【下一頁】）。中電表示，會繼續與相關政府部門緊密溝通，全力進行事故的調查及跟進工作，適時會向公眾交代調查結果。

劉國勳就強調，絕不能不了了之，以免再發生同類事件，有關方面應立即加強後備電的支援，由目前只啟動消防用的升降機後備電力，擴展至供應大廈的電話網絡及水泵，以確保基本所需。

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責任編輯：李榮忠