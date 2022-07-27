【慶祝回歸】全港首次港珠澳大橋汽車巡遊　冀回饋社會基層

為慶祝特區政府成立25周年，香港汽車會將於本周日（31日）在港珠澳大橋舉行全港首次大型汽車巡遊。是次活動由香港汽車會主辦，期望推廣香港汽車文化及宣揚三地一心概念（香港、珠海、澳門）。

香港汽車會主辦慶祝特區成立25周年港珠澳大橋汽車巡遊活動，由東華三院冠名贊助，所籌得的善款將會用於推動基層家庭、弱勢社群和獨居長者，提供低廉的熱食服務，藉此回饋社會。

當天（31日）運輸及物流局局長林世雄、保安局局長鄧炳強會作為主禮嘉賓出席活動開幕典禮。屆時有120輛車，包括超級跑車、古董車、老爺車等進行巡遊。

巡遊全長達70公里，由數碼港起步，途經西區海底隧道青馬大橋、汲水門大橋，再直驅港珠澳大橋進行汽車巡遊。

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實習記者：何彤茜