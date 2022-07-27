【正向教育】屢敗屢試骨牌水樽挑戰健力士紀錄　亞斯理衛理小學校長︰心態決定人生成敗

▲ 亞斯理衛理小學舉辦「熱血週」，培養學生面對失敗及挫折的正確態度與應對方法。

在現今世代，與其單單要求孩子考出好成績，不如灌輸正向教育，加強他們的抗逆力，即使他們將來面對困境，仍能游刃有餘。位於葵青區的亞斯理衛理小學（簡稱亞小）早前舉辦大型生命培育活動「熱血週」，培養學生面對失敗及挫折的正確態度與應對方法，裝備他們積極面對人生種種難關。

「熱血週」延續亞小過去舉辦的「失敗週」及「失敗週2.0」，透過多元化的體驗活動及互動分享，喚起學生對「失敗」及「挫折」的反思。嚴天樂主任有感近年學童輕生率高，社會大眾不免以成績定義孩子價值，校方期望提升學生的抗逆力，培育正向及解難思維，更有力面對成長中的挑戰。

▲ 亞小學生屢敗屢試，終於完成骨牌水樽挑戰。（學校提供相片）

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合作解難發現同學亮點

由失敗週改名為熱血週，葉詠宜老師指出，這兩年疫情下留意到學生新的需要，由於時而上網課，時而回校上實體課，師生見面機會減少了，學生更渴望與同學多溝通及協作。校方想藉活動激起小朋友的熱血，感受團隊的合作互動，並處理孩子的情緒，尤其讓低小學生了解自己的情緒。

嚴主任補充熱血週主題圍繞「情緒」，老師構思的內容亦能讓小朋友覺察自己的情緒，透過玩樂過程去學習處理情緒。葉老師相信正向情緒是可以培養的，學生透過活動學習感恩。老師設計了「正能量支票簿」，學生向感恩對象說出感受及事情，將內心所想寫出來，建立感恩的習慣，從中看到學生真實的情緒。有學生寫給同學、老師，也有的寫給校工。

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低小活動如同大學迎新營的City Hunt，唐淑怡老師直言「小朋友好耐未試過開心玩，想俾小朋友盡情玩」。這個迷你版City Hunt分兩日進行，讓小朋友發揮個人專長及團體合作精神，在同學互相幫忙下，感受「我唔係自己一個人」。其中一項活動「密室逃離」包含學科元素、中英數常題目，例如找出中文重組句子的詞句。唐老師欣賞學生的努力，「同學各有專長，分工合作解難，過程中發現同學的亮點。」

骨牌挑戰從失敗到成功

高小骨牌挑戰設定不同競賽，有個人也有分組分班挑戰，讓學生經歷失敗與成功的歷程。盧展諾老師解釋，骨牌講求精密，小朋友由不懂玩到慢慢掌握竅門，經過反覆練習以爭取最佳表現。整個過程中講求團隊協作及解難策略，從失敗中持續進步並走向成功。

▲ 學生以骨牌水樽砌出亞小英文簡稱「AMPS」，嘗試挑戰健力士紀錄。（學校提供相片）

最後學生以水樽及骨牌的混合組件，嘗試挑戰健力士世界紀錄，暫時還未知道結果。嚴主任認為過程比結果更重要：

以前小朋友著重結果，今次會話『今次唔得下年再試』，甚至他們會在家練習。

在挑戰的過程中，小朋友的骨牌塌了數次。盧老師笑言老師比學生更苦惱，但見到小朋友想盡辦法來補救，他們想到暫時將部份關鍵性的骨牌倒放，待砌好其他骨牌後再擺好，這樣沒那麼容易倒下來。

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學生裝載更多走得更遠

鄭家明校長指活動進行了三天，期間學生沒有功課但要反思當日所學，培養小朋友成長型思維。熱血週完結後，有學生分享原來一齊是會做得更好的，多樣性及互補能達致理想效果，這正符合亞小的核心價值——最好的我們成就最好的我。鄭校長認為孩子的心態決定他們的人生成敗，比起成功，他更看重孩子成長︰

生命的成長是緊要的，如一個水樽一直灌水很快就滿，如何令小朋友裝載得更多，就要將水樽變大。如只講成功，則緊扣著結果，有沒有獎盃獎狀、成績是否100分，但我們背後所講的是成長。

▲ 熱血週由學生生命培育組老師負責籌備。（學校提供相片）

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記者︰駱秀玲