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【再度投海】求婚不遂男3日內兩度跳海　被救起情緒激動：點解唔比我死

社會 20:34 2022/07/27

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求婚不遂男3日內兩度跳海，被救起情緒激動：點解唔比我死。

中環發生一宗男子跳海自殺的案件。今日（27日）下午5時53分，一名女途人行經中環4號碼頭發現一名男子墮海，隨即報警求助，消防及水警接報到場，迅速將事主救起，墮海男子清醒送瑪麗醫院治理。

警員在碼頭旁邊地上發現墮海男子物品,包括銀包手錶及皮鞋。現場消息指，墮海男子日前向前女同事求婚失敗，曾跳海輕生，未料數日後仍未能釋懷，雖然警員好言安慰，但事主送院期間仍情緒激動高呼，「點解唔比我死？」

消防及水警接報到場，迅速將事主救起。

該名男子3日內兩度跳海，他前日（25日）於中環3號碼頭投海，途人發現報警，警員跳入海中將事主救起。

據指墮海男子之前於附近酒店任職侍應，與一名女侍應同事約會數次後，誤以為對方接受其愛意，遂前日帶備鮮花及戒指向對方求婚，期間情到濃時並擁抱對方，女子受驚並拒絕，驚動職員報警求助，警員到場調查，女方解釋事件純屬誤會，其後警員收隊離場。男子感到心灰意冷，行至民光街3號碼頭對開跨越欄桿躍下海中，被途人發現報警求助。

跳海男子的隨身物品。

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記者：黃傑偉

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