【授勳2022】機管局CEO獲頒金紫荊星章　林天福：殊榮歸機管局及機場同業

▲ 機管局CEO獲頒金紫荊星章，林天福：殊榮歸機管局及機場同業。（資料圖片）

政府今日（27日）公布今年授勳名單，7人獲頒最高榮譽的大紫荊勳章，包括現任特首、上屆擔任政務司司長的李家超；獲頒金紫荊星章有25人、銀紫荊星章有28人、銅紫荊星章則為45人（詳情即看【下一頁】）。

香港機場管理局行政總裁林天福獲頒金紫荊星章，他表示感到十分榮幸，認為這項殊榮屬於機管局同仁及機場同業，是肯定他們共同取得的成果。

林天福指，未來將會繼續努力，實現「機場城巿」願景，促進香港航空業的發展，鞏固國際航空樞紐的地位，協助推動香港經濟發展。

其餘獲頒金紫荊星章的得主，還包括現屆行會成員、曾任李家超選舉代理人的陳清霞，以及民建聯主席李慧琼、民主思路召集人湯家驊、理大校董會主席林大輝、港鐵公司主席歐陽伯權、機場管理局行政總裁林天福、八和會館主席汪明荃等。

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責任編輯：李榮忠