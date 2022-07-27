【大灣區】教大生明年可申請大灣區實習　合作內地學校：兩地教師牌有望互通前景佳

▲ 本身是澳門人的教大畢業生羅詠達稱，過往參與本地實習、大灣區企業實習及外國交流，有助了解各地教育體制。（教大提供圖片）

教育大學今日（27日）公布，新學年下學期將推出「大灣區學校體驗先導計劃」，讓校內「準教師」申請到內地港人子弟學校實習3周。有合作學校形容大灣區教師前景佳，透露未來有意拓展分校網，並估計中港兩地教育資歷有望互通，持香港教師牌日後或可在大灣區執教，故實習也有助準教師將來赴大灣區任教，有學校亦稱現時聘請教師會參考本港教師薪酬。

3間合作學校包括深圳香港培僑書院龍華信義學校、廣州暨大港澳子弟學校，以及下學年開校的東莞暨大港澳子弟學校。

學生畢業後在大灣區有何出路？深圳香港培僑書院龍華信義學校黃騰達指，港人子弟學校按照教育局要求課程設置，須聘請具香港教師資歷人士，其校主要參考香港教師薪酬，並預計大灣區對擁有香港教師資歷人才需求持續上升。

東莞暨大港澳子弟學校校長賴炳華亦指，在大灣區執教可「包食宿」，人工或「好過香港」，又透露暨南大學未來會拓展分校網，希望「做大個餅」。他續指，建議香港教師以目前4間港人子弟學校作為「起步點」，相信有助日後在中港兩地發展。因應考評局最快2024年容讓內地港人子弟學校保送學校考生原校考中學文憑試（DSE），他預測很快會推展至香港及內地教育資歷互通，「香港老師讀完書可以去成個灣區教書」。

本身是澳門人的羅詠達，去年在教大語文研究及英文教學雙學士學位畢業，正修讀英國牛津大學教育學院理學碩士，已決定於9月擔任深圳培僑中學部英文科教師。他指教大課程提供本地中、小學實習機會，他亦曾在海外及內地交流活動之中，在內地及台灣學校教英文，助他了解各地教育體制，形容大灣區潛力較大，加上學校教學理念「比較學生為本」，「同我個人理念比較近」，也可同時嘗試教香港及內地課程，再考慮是否長期留在內地發展。

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記者：馮琪雅