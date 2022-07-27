  • 31°C
香港時間 : 2022727日 (週三) 22:10
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【授勳2022】楊潤雄引述沈金康授頒發言稱感動　學習把握自己工作做到極緻

社會 21:53 2022/07/27

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

楊潤雄引述沈金康授頒發言稱感動，學習把握自己工作做到極緻。（楊潤雄Facebook）

政府今日（27日）公布今年授勳名單，7人獲頒最高榮譽的大紫荊勳章，包括現任特首、上屆擔任政務司司長的李家超；獲頒金紫荊星章有25人、銀紫荊星章有28人、銅紫荊星章則為45人（詳情即看【下一頁】）。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄在社交平台表示，今年獲得頒授勳章和嘉獎人士中，不少來自文化、體育及旅遊業界，向他們每一位致以衷心祝賀，認為每一位都是實至名歸的，為香港作出貢獻及帶來榮耀。

楊潤雄指，特別留意到港隊單車總教練沈金康在獲頒銀紫荊星章的發言，引述沈金康指「作為一名單車教練工作是平凡的，培養運動員在國際賽場爭金奪銀，為香港爭光，是每位教練應盡的責任。」

楊潤雄認為，沈金康這一番說話讓人感動，應學習他的態度，把握自己的工作盡心盡力做到極緻，同時時刻記住自己的責任，全力以赴；他又指近年精英運動員成績猛進，他們身邊的教練和支援團隊付出和貢獻不少，功不可沒。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【授勳2022】獲頒銀紫荊星章　李慧詩：運動員精神續影響社會及提供正能量
今日 10:52
【授勳2022】獲頒銀紫荊星章　李慧詩：運動員精神續影響社會及提供正能量
【書展2022】7日書展錄85萬入場人次　人均消費達879元按年增8%
20:32 2022/07/26
【書展2022】7日書展錄85萬入場人次　人均消費達879元按年增8%
【學生運動員】港大射箭運動員楊芷齊世界盃刷新3項香港紀錄　香港盃奪女子個人組冠軍
12:40 2022/07/25
【學生運動員】港大射箭運動員楊芷齊世界盃刷新3項香港紀錄　香港盃奪女子個人組冠軍

你可能感興趣

【授勳2022】獲頒銀紫荊星章　李慧詩：運動員精神續影響社會及提供正能量
今日 10:52
【授勳2022】獲頒銀紫荊星章　李慧詩：運動員精神續影響社會及提供正能量
【書展2022】7日書展錄85萬入場人次　人均消費達879元按年增8%
20:32 2022/07/26
【書展2022】7日書展錄85萬入場人次　人均消費達879元按年增8%
【學生運動員】港大射箭運動員楊芷齊世界盃刷新3項香港紀錄　香港盃奪女子個人組冠軍
12:40 2022/07/25
【學生運動員】港大射箭運動員楊芷齊世界盃刷新3項香港紀錄　香港盃奪女子個人組冠軍
運動 運動員 教練 沈金康 單車 運動 單車 香港 楊潤雄 社交平台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【不孝女】父遺體留殮房達10年4女無人願意領回　醫院起訴遺棄屍體罪
11:49 2022/07/26
【不孝女】父遺體留殮房達10年4女無人願意領回　醫院起訴遺棄屍體罪
【有人墮樓】 堅尼地城兩人墮樓當場死亡　壓中車上有學童的保姆車
17:42 2022/07/26
【有人墮樓】 堅尼地城兩人墮樓當場死亡　壓中車上有學童的保姆車
【安心完約】黃心穎自揭正式離開TVB回復自由身　首公開確認泥錳男友地位
今日 10:56
【安心完約】黃心穎自揭正式離開TVB回復自由身　首公開確認泥錳男友地位