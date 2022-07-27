【授勳2022】楊潤雄引述沈金康授頒發言稱感動　籲學習把握自己工作做到極緻

▲ 楊潤雄引述沈金康授頒發言稱感動，學習把握自己工作做到極緻。（楊潤雄Facebook）

政府今日（27日）公布今年授勳名單，7人獲頒最高榮譽的大紫荊勳章，包括現任特首、上屆擔任政務司司長的李家超；獲頒金紫荊星章有25人、銀紫荊星章有28人、銅紫荊星章則為45人（詳情即看【下一頁】）。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄在社交平台表示，今年獲得頒授勳章和嘉獎人士中，不少來自文化、體育及旅遊業界，向他們每一位致以衷心祝賀，認為每一位都是實至名歸的，為香港作出貢獻及帶來榮耀。

楊潤雄指，特別留意到港隊單車總教練沈金康在獲頒銀紫荊星章的發言，引述沈金康指「作為一名單車教練工作是平凡的，培養運動員在國際賽場爭金奪銀，為香港爭光，是每位教練應盡的責任。」

楊潤雄認為，沈金康這一番說話讓人感動，應學習他的態度，把握自己的工作盡心盡力做到極緻，同時時刻記住自己的責任，全力以赴；他又指近年精英運動員成績猛進，他們身邊的教練和支援團隊付出和貢獻不少，功不可沒。

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責任編輯：李榮忠