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【大灣區教育】準教師赴大灣區實習可參觀華為總部　教大冀與更多內地學校協作

社會 22:04 2022/07/27

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教育大學將於新學年下學期推出「大灣區學校體驗先導計劃」。（資料圖片）

教育大學將於新學年下學期推出「大灣區學校體驗先導計劃」，讓校內「準教師」申請到內地港人子弟學校實習3周，今年9月開校、前特首梁振英創辦的廣州南沙民心港人子弟學校未在合作名單上，教大稱計劃仍屬籌劃階段，冀與更多區內學校開展協作，為更多教大生提供實習機會。 

3間合作學校包括深圳香港培僑書院龍華信義學校、廣州暨大港澳子弟學校，以及9月開校的東莞暨大港澳子弟學校。各校提供4至6個實習名額，預計共設12至18個名額，供主修教育學生申請參加3周實習，任教中、英、數、體育及視藝等科目。期間進行觀課、導修、試教及參與組織課外活動和交流活動，教大亦會安排導師觀課及評分，表現理想者更可獲發證書。

此校，各校另會安排不同活動，東莞暨大港澳子弟學校校長賴炳華稱，會安排準教師參觀東莞松山的華為總部、玻璃廠，以及到環保農場等認識何謂「瘦身魚」，相信有助學生眼界大開。

有合作內地學校稱，兩地教師牌有望互通，指香港教師赴大灣區執教前景佳；詳情即看：【下一頁】

教大亦成為本港首間大學要求學生必修大灣區考察團；詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅

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