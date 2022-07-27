【港區國安法】聯合國人權事務委員會促廢除港區國安法　港府發聲明反對：批評毫無根據

▲ 聯合國人權事務委員會專家報告對《港區國安法》表示關注，港府發聲明反駁。（資料圖片）

聯合國人權事務委員會發表專家報告，對《港區國安法》實施影響人權表示關注，促廢除有關法律。政府發聲明表示強烈反對，稱委員會對香港特區作出的批評毫無根據，對此感到非常失望。

政制及內地事務局發言人今日（27日）表示，委員會在檢視《港區國安法》的制定和實施時，應適切考慮該法訂立前社會暴力動亂的背景，以及《港區國安法》的實際操作和成效。

發言人表示，在制定《港區國安法》的過程中，已全面考慮包括《公民權利和政治權利國際公約》在内的相關內容，又指出維護國家安全時，亦須遵守各項人權保障原則。他強調，《香港國安法》並非旨在防範、制止和懲治與其他國家、地區或相關國際組織的正常交流。

發言人說：「制定《港區國安法》是為了讓香港居民重新享有於2019年6月至2020年年初的黑暴期間不能享有的權利和自由，亦確實達到預定效果，並迅速和有效地恢復穩定和安全」，又稱「這是於香港生活的人和於香港經營的商戶的親身經歷，無可爭議。他們對香港繼續作為開放、安全、有活力而友善營商的都會感到釋懷和高興。」

聯合國人權事務委員會已就香港特區參照《公約》提交的第四次報告發表其審議結論，政制及內地事務局局長曾國衞早前率領9人代表團以視像形式出席該會議。

香港特區需於2028年7月提交其參照《公約》的第五次報告。發言人指，政府將會在報告內就委員會今次的建議作詳細回應，期間港府會配合委員會的要求，於2025年7月提供某些方面的資料。

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責任編輯：陳葆琳