【強制檢測】64處納強檢 涉西九龍紀律部隊宿舍2座、牛池灣嘉峰臺5座等【附名單】
社會 22:43 2022/07/27
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處64個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。
因應多宗陽性檢測個案，有58個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有6個指明地方被納入強制檢測公告，須在7月28日至29日前進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
- 藍田德田邨德樂樓
- 大埔頌雅苑頌美閣
- 上水清河邨清潤樓
- 尖沙咀擎天半島 2 座
- 油塘油美苑瀅美閣
- 橫頭磡橫頭磡邨宏孝樓
- 葵涌葵涌邨綠葵樓
- 長沙灣發祥街西 5 號凱德 苑
- 屯門良景邨良偉樓
- 屯門良景邨良萃樓
- 薄扶林華富(二)邨華翠樓
- 粉嶺華明邨頌明樓
- 葵涌荔景邨樂景樓
- 鴨脷洲海怡半島怡雅閣
- 牛池灣瓊山苑瓊瑋閣
- 長沙灣麗翠苑麗棠閣
- 屯門兆麟苑寶麟閣
- 屯門友愛邨愛曦樓
- 天水圍天富苑偉富閣
- 將軍澳彩明苑彩楊閣
- 深水埗麗閣邨麗荷樓
- 將軍澳頌明苑翠明閣
- 秀茂坪曉麗苑曉晴閣
- 葵涌石籬一邨石泰樓
- 大埔富亨邨亨耀樓
- 秀茂坪秀茂坪邨秀景樓
- 藍田啟田邨啟仁樓
- 鑽石山鳳德邨硃鳳樓
- 大埔太和邨翠和樓
- 沙田沙角邨銀鷗樓
- 沙田駿洋邨駿湖樓
- 青衣盈翠半島 3A 座
- 荃灣麗城花園 3 期 3 座
- 大角咀西九龍紀律部隊宿 舍 2 座
- 牛池灣嘉峰臺 5 座
- 天水圍天盛苑盛亨閣
- 天水圍天盛苑盛勤閣
- 馬鞍山錦豐苑錦莉閣
- 葵涌石籬二邨石佳樓
- 東涌迎東邨迎喜樓
- 粉嶺皇后山邨皇順樓
- 油塘油麗邨康麗樓
- 粉嶺祥華邨祥德樓
- 薄扶林華富(二)邨華泰樓
- 葵涌葵芳邨葵明樓
- 東涌滿東邨滿康樓
- 將軍澳厚德邨德裕樓
- 葵涌葵聯邨聯喜樓
- 天水圍天耀二邨耀泰樓
- 將軍澳叠翠軒 1 座
- 將軍澳佳景路 9 號浩明苑
- 將軍澳日出康城 Sea To Sky 2 座
- 鴨脷洲海怡半島怡樂閣
- 將軍澳欣明苑欣蘭閣
- 荃灣海濱花園海姸閣
- 荃灣海濱花園海暉閣
- 天水圍天富苑能富閣
- 鴨脷洲漁安苑紫安閣
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 柴灣富怡花園 4 座
- 柴灣富怡花園 5 座
- 天水圍天晴邨晴彩樓
- 黃大仙竹園南邨華園樓
- 柴灣富景花園 3 座
- 慈雲山慈民邨民健樓
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責任編輯：李榮忠