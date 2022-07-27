【強制檢測】64處納強檢　涉西九龍紀律部隊宿舍2座、牛池灣嘉峰臺5座等【附名單】

▲ （林宇翔攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處64個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有58個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有6個指明地方被納入強制檢測公告，須在7月28日至29日前進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

藍田德田邨德樂樓

大埔頌雅苑頌美閣

上水清河邨清潤樓

尖沙咀擎天半島 2 座

油塘油美苑瀅美閣

橫頭磡橫頭磡邨宏孝樓

葵涌葵涌邨綠葵樓

長沙灣發祥街西 5 號凱德 苑

屯門良景邨良偉樓

屯門良景邨良萃樓

薄扶林華富(二)邨華翠樓

粉嶺華明邨頌明樓

葵涌荔景邨樂景樓

鴨脷洲海怡半島怡雅閣

牛池灣瓊山苑瓊瑋閣

長沙灣麗翠苑麗棠閣

屯門兆麟苑寶麟閣

屯門友愛邨愛曦樓

天水圍天富苑偉富閣

將軍澳彩明苑彩楊閣

深水埗麗閣邨麗荷樓

將軍澳頌明苑翠明閣

秀茂坪曉麗苑曉晴閣

葵涌石籬一邨石泰樓

大埔富亨邨亨耀樓

秀茂坪秀茂坪邨秀景樓

藍田啟田邨啟仁樓

鑽石山鳳德邨硃鳳樓

大埔太和邨翠和樓

沙田沙角邨銀鷗樓

沙田駿洋邨駿湖樓

青衣盈翠半島 3A 座

荃灣麗城花園 3 期 3 座

大角咀西九龍紀律部隊宿 舍 2 座

牛池灣嘉峰臺 5 座

天水圍天盛苑盛亨閣

天水圍天盛苑盛勤閣

馬鞍山錦豐苑錦莉閣

葵涌石籬二邨石佳樓

東涌迎東邨迎喜樓

粉嶺皇后山邨皇順樓

油塘油麗邨康麗樓

粉嶺祥華邨祥德樓

薄扶林華富(二)邨華泰樓

葵涌葵芳邨葵明樓

東涌滿東邨滿康樓

將軍澳厚德邨德裕樓

葵涌葵聯邨聯喜樓

天水圍天耀二邨耀泰樓

將軍澳叠翠軒 1 座

將軍澳佳景路 9 號浩明苑

將軍澳日出康城 Sea To Sky 2 座

鴨脷洲海怡半島怡樂閣

將軍澳欣明苑欣蘭閣

荃灣海濱花園海姸閣

荃灣海濱花園海暉閣

天水圍天富苑能富閣

鴨脷洲漁安苑紫安閣

污水樣本檢測呈陽性的地點：

柴灣富怡花園 4 座

柴灣富怡花園 5 座

天水圍天晴邨晴彩樓

黃大仙竹園南邨華園樓

柴灣富景花園 3 座

慈雲山慈民邨民健樓

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責任編輯：李榮忠