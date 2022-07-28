【STEM教育】荔景天主教學生研發AI「隨機認便系統」　辨認大便狀態以給予健康建議

▲ 來自荔景天主教中學的4名女生，研發出人工智能「隨機認便系統」。（黃建輝攝）

當健康狀況未如理想，身體可能會發出不同警號，大便的顏色及形態是其中一個不能忽略的「紅燈」。為了能夠自行分析身體狀況，來自荔景天主教中學的4名女生，研發出人工智能「隨機認便系統」，透過手機應用程式，即可辨認大便的形狀和顏色，並給予適當健康建議。4人憑此發明橫掃多個創科比賽獎項，包括滙豐社區創科編程馬拉松2021的「最具創意獎」。

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其中一名成員莊錦鈺憶述她們的創作靈感，源自一次她們到公廁發現臭氣沖天又骯髒，原本打算發明一個可消毒殺菌、減少公廁氣味的裝置，蒐集資料時發現很多有關大便的資訊，最終受啟發設計「隨機認便系統」。要設計人工智能系統，4位學生先按「布里斯托大便分類法」，將大便分為7種形態及6種顏色，然後以泥膠及顏料製作42種「大便」。每類型再拍攝逾百張涉不同角度、光暗背景的圖片，合共逾4,200張，然後讓人工智能系統「學習」及建立數據庫。

4人再編寫一個手機應用程式，連結手提電話的相機，當拍下「大便」的圖片後，人工智能系統會自動分析糞便反映的健康狀況，並於手機應用程式內提出維持健康的貼士；例如綠色、非固體的大便，反映有關人士可能有腹瀉或細菌感染情況，人工智能系統會建議他進食相關藥物。手機應用程式另可記錄用家情況，有助他們長期檢查及追蹤各種腸道疾病。除了辨認大便狀態，她們亦設計出圍繞馬桶的新功能，包括以紫外綫為廁所板殺菌消毒，加設腳踏並利用藍牙控制高度，幫助排便順暢等。

▲ 4人以泥膠及顏料製作42種「大便」。（黃建輝攝）

4名同學在設計有關發明時僅就讀中二，由製作道具到編碼等用了約半年時間。成員謝依琳說，其中一個難關是初時選擇的人工智能系統，建立數據庫的「學習」階段時，不能負荷所有照片，令她們要再使用另一個系統從頭再來。另一名成員楊涴婷主力製作手機應用程式，她由小六開始對編程產生興趣，第一次親自編程是為一輛車編寫行走的路綫；中一開始參與相關的課外活動，形容編程很有挑戰性：「編寫的時候可能特別難，但完成後很有滿足感。」

啟發新作「女生必經之路」

4名女生合作編程研發的「隨機認便系統」，曾參加至少5個比賽，差不多每一次都能獲獎；這小試牛刀經驗，啟發4人更多構想，設計出「女生必經之路」程式。兩個發明的原理相似，均是利用人工智能系統更了解身體狀況，新作則是辨認女生經期間月經樣本的流量、顏色等。她們期望有朝一日可透過更多創科發明，協助更多人。

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談到參加創科比賽的得着，4人均認同比賽令她們學會團體合作，更增加與人溝通的技巧。成員莊錦鈺認為，參賽過程亦令她增加好奇心、更關心四周事物，「會想觀察吓還有甚麼值得改進的事，從而幫助到社會。」另一成員李沛恩說，資料蒐集過程中接觸很多大便的知識：「例如我學習到有白色的大便，成因是膽管受阻，這些資料很有趣，激發我學習多些生物知識。」

滙豐社區創科編程馬拉松2021共有69支隊伍參加，最終20隊進入決賽，爭奪7個獎項。滙豐希望激發中學生在創科領域的創意，參賽學生亦可在過程向市民介紹作品、與管理層交流，及和其他隊伍互相學習，從而提升溝通技巧。主辦方認為，荔景天主教中學的「隨機認便系統」是市面上較為罕見的創科作品，實用性亦高。

校方打造「兇案現場」 探究研習STEM

▲ 校方打造一個「兇案現場」。（黃建輝攝）

荔景天主教中學由2019/20學年起推行STEM課程，以探究型學習模式，每個學年須完成2至3個項目，從中學習STEM學科知識。該校初中循環周均有兩課STEM課，學生上課不用教科書，以專題研習形式學習，內容涉物理、化學、生物、編程等學科知識。

中三級的其中一個研習項目，校方打造一個「兇案現場」，在白紙畫下「屍體」，紙上多處濺有「血漬」並有一個「血掌印」。學生學習量度血漬濺出的角度等，最終就有如偵探一般，要分析兇案如何發生。即使學生最終不能以科學的角度「還原真相」，電腦科主任、STEM教育統籌老師廖萬昌說，他們亦可發揮創意，道出一個好的偵探故事。另外，學生會學習使用顯微鏡觀察血液，從中加深對白血球、紅血球等知識。

中三同學亦會學習物聯網，其中一個研習主題涉車輛，學生會以人工智能記錄停車場的實時泊車數量，並將數據上載至物聯網；又會透過編程自動記錄模型車的車速，再計算車輛駛過的斜坡斜度。廖萬昌表示，校方由初中開始培養學生對STEM學科的興趣，亦鼓勵學生多參賽，汲取經驗挑戰自己。

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記者：黃悅晴