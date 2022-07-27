【公院服務】醫管局有向心臟科患者提供電話查詢　心臟科病人入院毋須轉介

▲ 醫管局向小鐵漢一家致歉，稱心臟科定有需要毋需轉介入兒童醫院（資料圖片）

患有先天性心臟病的小鐵漢周二（26日）突然發高燒，先後到過天水圍及屯門醫院求醫，在19個小時後，終獲安排轉到香港兒童醫院接受治療，小鐵漢父母批評醫管局的流程複雜混亂，詳情請看：【下一頁】。醫管局周三（27日）深夜回覆查詢時表示，小鐵漢26日晚7半到天水圍醫院急症室求診，直至今午12時許獲轉送香港兒童醫院，即相隔約17小時，惟未有解釋箇中原因，但就他們在求診過程中的不快致歉。

局方續指，香港兒童醫院不設急症室或普通科門診，建議病人遇緊急情況時，應盡快前往就近急症室，再按需要轉送香港兒童醫院跟進；又強調如心臟科評估個別病人有需要立即由香港兒童醫院處理，病人可直接入住該院心臟科病房而無需經其他醫院轉介。

小鐵漢一直由香港兒童醫院的心臟科團隊照顧，今年7月中接受例行心導管檢查後，情況穩定出院。醫管局表示，小鐵漢昨晚7半到天水圍醫院急症室求診，其後轉往屯門醫院兒科病房留醫，醫生了解其病史及查閱醫療紀錄，並得悉他過往曾在香港兒童醫院接受手術，遂安排他於今午12時許轉送香港兒童醫院繼續跟進，病人現時正在香港兒童醫院留醫。

局方指，由於香港兒童醫院不設急症室或普通科門診，醫護人員建議病人在遇到緊急情況時，應盡快前往就近急症室，由急症室醫生先提供治理，再按需要轉送香港兒童醫院跟進；另如心臟科評估個別病人情況需要立即由香港兒童醫院處理，病人可直接入住該院心臟科病房而無需經其他醫院轉介。



對於小鐵漢父母控訴醫管局的流程複雜混亂，發言人強調香港兒童醫院心臟科一直推行高風險病人出院後緊密監察計劃，例如剛完成複雜心臟手術或介入程序的病人，醫護人員除了定期致電跟進其情況，亦向他們提供電話號碼，當身體出現不適或有疑問時可直接致電心臟科查詢。

最新影片：

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文