【流程複雜】醫管局向小鐵漢一家致歉　稱心臟科認為有需要可直入兒童醫院毋需轉介

▲ 醫管局向小鐵漢一家致歉，稱心臟科定有需要毋需轉介入兒童醫院（資料圖片）

小鐵漢周二（26日）突然發高燒，先後到過天水圍及屯門醫院求醫，在19個小時後，終獲安排轉到香港兒童醫院接受治療，小鐵漢父母批評醫管局的流程複雜混亂，詳情請看：下一頁。醫管局回覆查詢時表示，小鐵漢昨晚7半到天水圍醫院急症室求診，直至今午12時許獲轉送香港兒童醫院，即相隔約17小時，惟未有解釋箇中原因，但就他們在求診過程中的不快致歉。

局方續指，香港兒童醫院不設急症室或普通科門診，建議病人遇緊急情況時，應盡快前往就近急症室，再按需要轉送香港兒童醫院跟進；又強調如心臟科評估個別病人有需要立即由香港兒童醫院處理，病人可直接入住該院心臟科病房而無需經其他醫院轉介。

小鐵漢一直由香港兒童醫院的心臟科團隊照顧，今年7月中接受例行心導管檢查後，情況穩定出院。醫管局表示，小鐵漢昨晚7半到天水圍醫院急症室求診，其後轉往屯門醫院兒科病房留醫，醫生了解其病史及查閱醫療紀錄，並得悉他過往曾在香港兒童醫院接受手術，遂安排他於今午12時許轉送香港兒童醫院繼續跟進，病人現時正在香港兒童醫院留醫。

局方指，由於香港兒童醫院不設急症室或普通科門診，醫護人員建議病人在遇到緊急情況時，應盡快前往就近急症室，由急症室醫生先提供治理，再按需要轉送香港兒童醫院跟進；另如心臟科評估個別病人情況需要立即由香港兒童醫院處理，病人可直接入住該院心臟科病房而無需經其他醫院轉介。



香港兒童醫院心臟科一直推行高風險病人出院後緊密監察計劃，例如剛完成複雜心臟手術或介入程序的病人，醫護人員除了定期致電跟進其情況，亦向他們提供電話號碼，當身體出現不適或有疑問時可直接致電心臟科查詢。

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記者：鄧凱文