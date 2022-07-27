【元宇宙】張敬軒首推HERTZ NFT　限量8121個收藏品即日售罄

▲ 英皇娛樂集團行政總裁許佩斯（中）表示對今次發 NFT的表現感到鼓舞。

張敬軒近日推出首個 NFT 項目HERTZ NFT，昨日正式公開發售，全部藝術收藏品在開賣 24 小時內已經全數售罊，令軒仔十分感激。

此次 HERTZ NFT更成為全港首個結合web2.0及web3.0推廣及銷售模式的 NFT項目，推出實地展覽會及廣告。

英皇娛樂集團行政總裁許佩斯表示:「對今次發行 NFT 的表現感到鼓舞， 亦為這個項目的未來發展打下強心針!團隊下一步將會聯同張敬軒打造一個屬 於 Hertz City 的虛擬城市和籌備各種活動 。」

是次NFT發行為今年英皇娛樂及張敬軒合力推進元宇宙的主打項目之一， 以張敬軒為主導發行的HERTZ NFT，計劃願景具很大的實踐性。

▲ 團隊下一步將會聯同張敬軒 打造一個屬於 Hertz City 的虛擬城市和籌備各種活動 。

最近已落實的計劃包括以HERTZ 及Hertz City為主題打造數碼音樂專輯，打造多元的創作 環境、為音樂注入更多動力和可能性、打造一個去中心化音樂及娛樂藝術平台 招攬各地人才，令整個 NFT 以及元宇宙項目的計劃更臻完美，同時為大家帶來更多元化的張敬軒。

最新影片：