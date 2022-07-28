【食用安全】男子食三文治後受後遺症折磨5年　一文看沙門氏菌食物中毒徵狀

▲ 英國一名男子進食三文治後，受後遺症折磨5年。

誤食受污染的食物，後果可以很嚴重。英國一名男子數年前，進食了一份從市集攤檔購買的火腿三文治後，出現胃痙攣、發燒、嘔吐及腹瀉等食物中毒症狀，並證實感染沙門氏菌。之後5年間，男子因無法控制腸胃脹氣而不斷放屁，受後遺症困擾的他決定向市集索償。

最新影片：

根據《每日郵報》報道，46歲英國男子Tyrone Prades在2017年12月，與妻兒同遊伯明翰聖誕市集，並在其中一個攤檔購買了一份火腿三文治，進食後數小時內，他便出現胃痙攣、發燒、嘔吐及腹瀉等徵狀，經診斷後證實感染沙門氏菌，需臥床休養達5星期。

惟禍不單行，Tyrone Prades自感染沙門氏菌後出現長期後遺症。其代表律師指出，他經常受腸胃脹氣影響，難以控制地經常在公共場合放屁，為此感到尷尬；又試過在睡眠時被腸道發出的翻騰聲吵醒，嚴重影響他的日常生活。

而除了他之外，亦有其他顧客在進食該攤檔的食物後，出現類似不適症狀。Tyrone Prades委托律師起訴該攤檔，並索償英鎊20萬。但辯方律師表示，經當地衛生部門對攤檔進行檢查後，僅在攤檔的一把刀上驗出大腸桿菌，未有在食物及用具上發現沙門氏菌，因此拒絕為事件負責，而案件將繼續進行審判。

感染沙門氏菌可致嚴重併發症

根據本港衞生防護中心所指，沙門氏菌引致食物中毒的普遍來源，為未熟透的肉類、肉類食品、家禽、未經加熱殺菌處理的奶、生蛋及蛋製食品。

常見症狀包括嘔吐、腹瀉及腹痛，或有發燒。若未能及時接受適當治療，可能出現致命的嚴重併發症，如脫水及敗血病等。

沙門氏菌食物中毒潛伏期、病徵及高風險人士如下：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣