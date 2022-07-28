【當造水果】女子以芒果核煲水飲用減去13磅　中醫解構功效一種體質人士不宜進食

▲ 芒果屬於偏溫熱的水果，濕疹患者不宜進食過多。

炎炎夏日，正是芒果當造時節。有中醫師最近分享，台灣一名家庭主婦有長期疲倦情形，並有暈眩、喉嚨乾澀、潮熱徵狀。在中醫師建議下，婦人以芒果核煮水再飲用，身體狀況得以舒緩，更減去6公斤（13.2磅）。

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據台灣節目《健康好生活》，中醫師鄒瑋倫分享，一名踏入更年期的家庭主婦，長期感到疲倦、容易暈眩，並有咽喉乾涸情形，並由於賀爾蒙失調致陰道及尿道萎縮疼痛，而晚上睡覺呼吸聲也很重。

婦人喜好吃芒果，鄒瑋倫便建議婦人將芒果核連同烏龍茶葉一起煲水，再加入數滴檸檬汁後飲用。婦人飲用後咳嗽徵狀改善不少，而由於她是在飯前飲用，令她充分增加了飽腹感，更連帶使她輕了6公斤。

鄒瑋倫表示，芒果具生津止渴、止咳化痰的功效，並能舒緩情緒；同時亦有利尿功效，若有胸悶不順、腸胃不良，或排泄小便不順利的情形，都可以攝取適量芒果，有助改善情形。

註冊中醫師朱國棟曾接受TOPick訪問，指出芒果核有消食導滯、除痰的功效。要處理「積滯」（因過量進食而產生飽滯感）情形，可善用食療，以芒果核作消滯良方。

濕疹患者不宜進食過多

惟進食過多芒果，也可令個別體質有不良反應。註冊中醫陳家信曾受訪表示，芒果屬於偏溫熱的水果，若進食過多，會令脾腎未能正常化濕排濕。積於體內引致濕熱，容易有腹痛、泄瀉、水腫、風癩、尿道炎等問題。

陳醫師指出，假如體質偏濕，有水腫、濕疹、痰多等體徵，建議盡量少食濕熱水果，可每次半份，每次相隔數天。

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責任編輯：羅嘉欣