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【酷熱天氣】勞工處防中暑指引　研究引入天文台暑熱指數

社會 08:59 2022/07/28

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勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片）

步入炎夏，天文台已經連續數日發出酷熱警告。勞工及福利局局長孫玉菡在港台節目中表示，局方正研究將天文台的暑熱指數引入勞工處的預防中暑指引。孫表示，正研究在勞工處的預防中暑指引，引入天文台暑熱指數，增加具體及客觀指標，會盡快與持份者討論。他又指，不適宜將中暑納入為職業病。

他指出，天文台暑熱指數包括溫度、濕度等，適合做熱壓力評估，預防中暑，認為可借用有關科學化數據。孫玉菡說，現時法例是一般性責任，指引是幫助僱主履行責任，大方向是寫得更具體，但不能一個方法適合所有工種。

被問到與暑熱指數掛勾後，會否要求僱主實施酷熱天氣停工安排， 孫玉菡說，未必一刀切，強調不只看溫度，亦要視乎工作地點有否遮陰地方、空氣是否流通，以及工人工作負荷是否特別大等。

對於有工會建議將中暑列為職業病，孫玉菡說，職業病是指某種職業暴露在一種危害，發病率比一般人特別高，但中暑未必與工作有關，做運動或行山與戶外工作的中暑機會差不多，好難直接指戶外工作有較高的風險，認為不適宜將中暑直接納入為職業病。

孫玉菡指，會盡快與持份者商討，制定更具科學的指引，協助僱主進行熱壓力風險評估。勞工處表示，會加強巡查並嚴厲執法，確保僱主採取足夠措施預防僱員中暑。

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責任編輯：袁澍

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