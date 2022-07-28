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【金融峰會】陳茂波指峰會反應佳　研寬海外入境防疫

社會 09:35 2022/07/28

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財政司司長陳茂波。（馮漢柱攝）

香港金管局11月初將舉辦高級別國際金融投資峰會，財政司司長陳茂波透露，金融峰會「反應很積極」，有些金融機構更查詢為何未收到邀請。他表示，港府也正努力研究放寬海外入境的防疫措施。

陳茂波在2月的財政預算案提及，11月在本港會同時舉行兩大國際盛事，包括國際金融論壇及香港國際7人欖球賽，令來港的海外及內地金融機構高層可以觀賽之餘，亦可親身了解香港的情況，有助增加對本港的信心。

「能鬆綁就鬆綁 減入境不便」

陳茂波昨日在接受《經濟日報》專訪時透露，不論是金融峰會或是香港國際7人欖球賽，政府內部的共識都是盡可能玉成其事。

對於有消息指政府計劃實施「紅黃碼」，放寬入境人士酒店隔離檢疫天數；陳茂波認為，在風險可控下，能夠鬆綁的事就鬆綁，以減低對市民、對入境人士的不便。他強調，政府對防疫抗疫絕不掉以輕心，惟同時也會兼顧社會需要，基於科學與證據，參考數據作論證基礎，講究措施精準。

至於有意見反映入境本港需時過長，陳茂波表示，自己有親身前往機場觀察，會研究如何將整體入境流程精簡。

據了解，香港國際7人欖球賽如果11月初在港舉行，或要採取類似北京冬季奧運會的閉環方式管理。陳茂波昨日也表示：「北京冬奧都可以成功，相信7人欖球賽也可有合適的措施，可以做到。」

經濟不虞負增長 消費料平穩

他日前已預告或會在8月第二次下調今年全年經濟增長預測，陳茂波昨日表示，本港上半年經濟環境艱難，但不致擔心陷入負增長。

展望下半年，他認為，推動經濟「三頭馬車」（即出口、消費及投資）的出口表現如何，要視乎內地與外圍經濟情況；至於另一頭馬車消費，在第二輪消費券發揮作用下，只要疫情大致受控，消費應可保持；倘疫情對經濟干擾減少，他預料本港投資信心將慢慢恢復。

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責任編輯：袁澍

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