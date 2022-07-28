【NFT展覽】居港法國NFT藝術家千色匯首展　場內消費有機會獲贈限量動態NFT

▲ 法國著名NFT藝術家The French Girl 首個商場聯乘個人NFT藝術展。（商場提供）

想近距離接觸NFT同藝術展？荃灣千色匯及元朗千色匯（KOLOUR）特別於今個夏天為大家展示「法」現盛夏Double Happiness，於即日至9月11日期間，邀請著名法國NFT藝術家The French Girl（Caroline Tronel），策展首個商場聯乘個人NFT藝術展，以其標誌性作品Double Shining Heart為主題，結合新興藝術NFT與傳統展覽，商場更特別打造揉合The French Girl專長之街頭塗鴉畫風的法式夏日遊樂園，供大家打卡留念。

此外，顧客更可把藝術品帶回家。商場邀請The French Girl，特別為是次活動獨家創作3個動態NFT，動態作品為重疊心形圖案嶄新注入臉孔與不同表情形態，擁有不同配件及服裝的重疊心形圖案以動畫形式活現眼前，擬人化的動態NFT更有趣味與個性美，顧客有機會親身參與數碼藝術品收藏。

▲ 荃灣千色匯1樓還原法國NFT藝術家The French Girl夢想中的遊樂園，逾2米的彩虹獨角獸配合主題加入常見玩樂設施包括鞦韆、搖搖板等打卡位。（商場提供）

而於場內消費滿指定金額，即可換領The French Girl Double Shining Heart法式兼玩味爆燈的限量版精品，包括潮人必備藍牙喇叭及玩味藍牙摺疊鍵盤。

是次活動更增設尋寶遊戲，只要在商場不同樓層掃瞄不同QR code，集齊圖案，即可免費獲得活動限量手機架。KOLOUR不只推動社區藝術發展，同時著力慈善工作，特邀東華三院屬下愛不同藝術（i-dArt）合作，讓9位殘疾藝術家發揮創意二次創作「重疊心形圖案」 (Double Shining Heart)，畫作將轉化成NFT並放上TWGHsNFT Marketplace平台作慈善義賣，歡迎顧客響應支持。

▲ 元朗千色匯地下大堂展示法國NFT藝術家The French Girl親手製作的滑板，並設置以雙囍為背景的長椅，同時亦會展示The French Girl的最新動態及靜態NFT畫作。（商場提供）

居港六年的著名法國NFT藝術家The French Girl（Caroline Tronel），曾獲邀參與多個文藝界盛事如 Le French May（法國五月藝術節）及Digital Art Fair Asia 2021等，其代表作是象徵愛的重疊心形圖案。

「法」現盛夏Double Happiness

日期：即日至2022年9月11日

時間：10am-10pm

地點：荃灣千色匯 I （1樓 及 2樓） / 元朗千色匯（地下大堂）

編輯：葉翠華

