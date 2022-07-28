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【錯誤管教】小四仔巴士上串錯英文字　港媽拍打辱罵「白癡」︰串錯一個字打一下

育兒經 10:18 2022/07/28

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有港媽因小四兒子串錯英文字，而在巴士上對他又打又鬧。

父母教小朋友不免勞氣，但打罵絕非管教好方法。有網民於社交平台投稿指，在巴士上目擊有港媽因小學生兒子串錯英文字，而又打又鬧，甚至辱罵他是「白癡」，令乘客側目。網民內疚當時未有採取行動，以及時阻止媽媽對小朋友動粗。

又鬧又打如同虐兒

該名網民在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿分享，日前在荃灣的荃威花園巴士總站，與小朋友登上39M巴士，坐在她們前排的一位媽媽正責備兒子，「竟然就係因為個仔唔識串『sugar』同『yoghurt』」。她有感整個過程如同虐兒︰

「串錯一個字打一下！」之後不停聽到拍拍聲，再繼續鬧。

如果兒子串字慢，媽媽就鬧他「係咪玩嘢啊」，又出言侮辱他︰

你四年班連二年班嘅英文都唔識，係咪白癡㗎你！

最新影片︰

乘客側目卻無人敢指責

目擊的網民指媽媽又鬧又打兒子，「鬧到下層成個車廂啲人都聽到」。即使不少家長及長者皺眉望住她，對方仍無動於衷，不過當時沒有人敢當面指責她，網民覺得她精神情緒狀態差。

網民想透過投稿來抒發自己當時的懦弱，對沒當面指責那位媽媽感到內疚。她希望家長找到正確方法紓緩壓力，不要發洩在小朋友身上。同時，如該名媽媽看到此投稿，她想跟對方說︰

打罵小朋友係唔會記住㗎，你只可以每日不停重複、不停練習，佢先會記住，開心學習係事半功倍得多。

最後，她指媽媽的兩個英文字讀音，不論是美式或英式都是錯，因為「你嗰個係港式」。

網民︰愈打愈唔記得

不少網民看到帖文後，留言指責媽媽的行為不對，認為打罵孩子根本得不到理想效果，表示「我阿媽當年都係咁對我，結果愈打愈唔記得」、「我記得有研究講過小朋友被鬧完會蠢幾個鐘」、「大人細路都好，俾人鬧得多會怯，會更加抗拒同發揮唔到」。點擊圖片即睇網民意見︰

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文章獲「生仔要考牌系列」授權刊登

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責任編輯︰王明芳

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