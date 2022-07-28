【舞台王者】MIRROR演唱會舞台設計引爭議　郭富城：兩日踩台時間太短

郭富城以電影節大使身份出席第46屆香港國際電影節開幕禮記招，而城城與梁朝偉主演的電影《風再起時》，以及古天樂與劉青雲主演的《明日戰記》為開幕電影；閉幕電影為比利時大師戴丹兄弟獲今屆康城影展75周年特別大獎的《兩小無懼》。

城城表示在《風再起時》演探長雷洛要演中年發福留小肚臍，所以要在短時間內增肥和減磅，甚具挑戰。

另外，他早前拍新片《內幕》吊威也做高難度旋轉動作時，肋骨被勒傷，可是敬業的他只休息2天繼續拍攝，但有女萬事足的城城甜笑稱幸有兩個女「呵番」。

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另外，身為舞台王者的郭富城，不免被在場媒體提到MIRROR演唱會出現舞蹈員受傷、機關設計安全受質疑的問題，城城指，因為自己不清楚MIRROR演唱會的舞台設計，所以不加以評論。

不過認為整件事應該是監製最清楚，歌手要全神貫注演出，幕後團隊應要內部不斷檢討去解決問題，不應令歌手分手。

▲ 郭富城、劉嘉玲、古天樂出席香港國際電影節記招。

踩台兩日時間太短

同時，城城分享稱：「自己會有3、4日時間踩台，兩日時間太短。場務同事要特別提醒舞台地勢、危險位置，而自己踩台時亦會特別記住細節，仲會事前租地方搭建1︰1的舞台熟習。」

郭富城的演唱會一向勁歌熱舞外，舞台設計一向十分複雜，一向為觀眾津津樂道，其中「郭富城舞林正傳演唱會」的450°旋轉舞台，更榮登世界紀錄為全球演唱會中最大的旋轉舞台。

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